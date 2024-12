Vice-governador inaugura pavimentação de vias em Formigueiro e vistoria recapeamento de trecho da ERS-149 em Nova Palma

Em Nova Palma, a via liga o município a Pinhal Grande recebeu investimentos de R$ 25,3 milhões do Tesouro do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais de R$ 26 milhões em obras viárias foram entregues nesta sexta-feira (27/12) pelo vice-governador Gabriel Souza. Os investimentos incluem a pavimentação de três ruas em Formigueiro e o recapeamento de cinco quilômetros da ERS-149 em Nova Palma, obra que consolida o acesso asfáltico a todos os municípios da região da Quarta Colônia.

Pela manhã, o vice-governador iniciou as agendas participando da inauguração do novo Centro Municipal de Saúde e da entrega oficial de obras em Formigueiro, que incluem a pavimentação da avenida João Isidoro, que integra a rodovia RS-149, além das ruas Hélio César Pires e Inocencio Rodrigues da Silva.

As obras foram viabilizadas por meio de convênio entre o município e o governo estadual, através da Secretaria de Logística e Transporte (Selt), com investimento total de R$ 1,44 milhão, sendo R$ 960 mil do Programa Avançar e R$ 484 mil de contrapartida municipal.

Em Formigueiro, o Programa Avança destinou R$ 960 mil para as três vias que foram pavimentadas -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Em seguida, Gabriel esteve em Nova Palma, na região da Quarta Colônia, para vistoriar as obras de recapeamento asfáltico na ERS-149. A via liga o município a Pinhal Grande e recebeu investimentos de R$ 25,3 milhões do Tesouro do Estado para asfaltamento de cinco quilômetros. Os recursos são do Programa Avançar.

“É uma obra de engenharia complexa, na qual investimos muitos recursos, mas que certamente traz melhorias para a vida das pessoas não só da região, mas para todos que passam por aqui. Esse trecho é usado para acesso a destinos turísticos, para transporte de ambulâncias e deslocamento de estudantes. Agora, com essa intervenção, vamos ter 29 quilômetros totalmente pavimentados da ERS-149, o que vai trazer mais segurança aos motoristas e auxiliar na mobilidade urbana”, afirmou Gabriel.

A obra, executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Selt, já está com a sinalização horizontal concluída. O titular da pasta, Juvir Costella, destacou que com a conclusão da obra em Nova Palma, todos os municípios da Quarta Colônia passam a ter acesso asfaltado.

“Nós iniciamos, em 2019, com 62 municípios que não possuíam acesso asfáltico na entrada das cidades. Hoje já temos 23 concluídos, incluindo Nova Palma, e 19 estão em obras, cujo término previsto é 2025. A nossa ideia é que as obras nos municípios restantes estejam pelo menos em andamento até 2026”, projetou.

No evento, Gabriel ainda comentou sobre as outras obras na região, que incluem a recuperação asfáltica de outro trecho da ERS-149, que faz a ligação com Faxinal do Soturno, e dois lotes da RS-348. Os investimentos chegam a R$ 300 milhões. O vice-governador explicou que o processo licitatório já foi finalizado e que a assinatura de contrato com as empresas para execução das obras deverá ocorrer nos próximos dias.

O secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, também acompanhou as vistorias.