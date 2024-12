Estabelecimento comercial é incendiado no centro de Três Passos

Um estabelecimento comercial foi alvo de um incêndio perpetrado por uma facção criminosa na noite de quinta-feira, 26, em Três Passos.

Por volta das 21h52, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas na Ellite Loterias, localizada na esquina da Avenida Santos Dumont com a rua Bento Gonçalves, no centro da cidade.

Conforme relatos, três indivíduos chegaram em um carro de cor preta, invadiram o local e atearam fogo. O ataque teria sido em represália ao proprietário que se negou a pagar propina à facção.

Com a chegada da equipe de bombeiros, o incêndio foi controlado, evitando que as chamas se alastrassem para o restante do prédio onde funcionam outras empresas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.