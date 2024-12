Saiba como serão as entregas do Cartão Cidadão durante as celebrações de Ano-Novo

Os serviços públicos estaduais terão alterações no seu funcionamento devido ao feriado de Ano-Novo. A distribuição do Cartão Cidadão, pelo qual são pagos os benefícios do Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola, Volta por Cima e Professor do Amanhã não ocorrerá nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

As entregas retornam na quinta-feira (2/1) na capital gaúcha, no prédio que fica localizado na Av. Borges de Medeiros, 521 - Centro Histórico, e nas agências do Banrisul nas demais cidades do Estado.

Call Center

A central de atendimento do Devolve ICMS funcionará em horário especial na terça-feira (31/12), excepcionalmente operando das 8h às 14h, e terá sua atuação suspensa no feriado de 1º de janeiro. O call center retorna seus atendimentos normalmente na quinta-feira (2/1), das 8h às 20h.

A central, que também atende demandas da Receita Estadual e programas como Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola, Volta por Cima e Professor do Amanhã, está disponível pelo telefone 0800 541 2323. Normalmente funciona das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, das 8h às 14h.

Além disso, dúvidas específicas do Todo Jovem na Escola podem ser encaminhadas através do WhatsApp do programa, pelo (51) 3210-3690, e através do f ormulário disponível no site da Seduc .

Locais de entrega

Para retirar o seu cartão, o titular deverá portar documento com foto e número de CPF. Somente a pessoa inscrita no CadÚnico poderá efetuar a retirada. Clique aqui para conferir onde é feita a distribuição na sua cidade.