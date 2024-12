Banda Os Atuais e Família de Paulinho Dill fazem campanha Pix Solidário

Hoje estamos aqui para falar sobre o nosso querido amigo e irmão, Paulinho Dill. Uma pessoa cuja alegria, dedicação à música e carinho pelas pessoas sempre iluminaram as vidas de quem teve o privilégio de conhecê-lo.

No dia 11 de novembro, todos fomos surpreendidos por uma tragédia que abalou profundamente o mundo da música no Sul do Brasil. Paulinho sofreu um grave acidente, que não apenas nos trouxe um enorme susto, mas também um desafio imenso. Conhecido por seu sorriso contagiante e sua capacidade de tratar todos com carinho e atenção, Paulinho nunca enxergou fãs, mas sim amigos que merecem todo o seu amor e dedicação.

Ao longo de sua vida, Paulinho entregou sua alma à música e às pessoas. Sempre cheio de luz, felicidade e humildade, ele é um exemplo de carisma e bondade. Mas agora, é ele quem precisa da nossa ajuda.

A família, junto com a banda Os Atuais, organizou um Pix solidário para arrecadar fundos destinados ao tratamento do Paulinho. Devido ao trauma na cabeça, o estado neurológico de Paulinho exige cuidados especializados. Atualmente, ele não reconhece as pessoas ao seu redor, nem mesmo as mais próximas, como sua amada mãe, Dona Janete. Para isso, ele está sendo acompanhado por um dos melhores neurologistas do país. O tratamento é complexo, requer recursos significativos e representa uma longa jornada até a recuperação.

A banda Os Atuais tem feito tudo ao seu alcance para oferecer suporte à família, mas agora precisamos unir forças. Acreditamos que, com a ajuda de todos e muitas orações, conseguiremos trazer o nosso querido Bugre de volta aos palcos, espalhando sua energia contagiante mais uma vez.

Deixamos aqui a chave Pix da mãe do Paulinho, Dona Janete junto. Todo valor arrecadado será administrado apenas pela mãe do Paulinho a senhora Janete, tendo a prestação de contas sendo de responsabilidade da família do Paulinho Dill que irá direcionar o valor integralmente destinado ao tratamento dele.

Vamos juntos fazer a diferença na vida do Paulinho! Agradecemos de coração por toda a ajuda, doações e por cada prece enviada. Com a força de todos, acreditamos que dias melhores virão.

Muito obrigado!