Saiba como vão funcionar o trem e o metrô de SP no Natal e no ano novo

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) terão funcionamento diferenciado no dia de Natal e na noite de Réveillon.

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, todas as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) terão frota de dia útil. Já na quarta-feira (25), feriado de Natal, as linhas irão operar nos horários habituais, das 4h40 à meia-noite, mas com frota de domingo.

No dia 31 de dezembro, as estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro e Trianon-Masp (Linha 2-Verde), ficarão abertas ininterruptamente, para embarque e desembarque, durante a noite de Réveillon, até dia 1º.

Para evitar aglomeração de pessoas, a estação Consolação (Linha 2-Verde) – mais próxima ao palco da festa Réveillon na Paulista – será fechada às 16h do dia 31 e só voltará a funcionar às 6h do dia 1º. Os passageiros que habitualmente utilizam esta estação poderão utilizar os acessos da estação Paulista, da Linha 4-Amarela, para embarcar ou desembarcar.

As demais estações do Metrô nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros. Já no primeiro dia de 2025, as linhas do Metrô funcionarão normalmente, abrindo para embarque às 4h40.

“O quadro de funcionários operativos e de agentes de segurança será reforçado nas estações mais próximas ao local do Réveillon na Paulista. A compra das viagens poderá ser feita nas bilheterias das estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, durante toda a madrugada e nas demais estações, a venda de passagens ocorrerá até as 2h”, destacou o Metrô, em comunicado.

CPTM

No dia 24, véspera de Natal, a circulação de trens nas linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade), incluindo o serviço Expresso Aeroporto, será normal. No dia de Natal (25), a programação será como a de um domingo. No dia 31 de dezembro, a circulação também será normal. Já no dia 1º de janeiro de 2025, a programação de trens e os intervalos serão como os praticados aos domingos.