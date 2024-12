Motorista de carreta envolvida em acidente se apresenta à polícia

O motorista da carreta envolvida no acidente de trânsito neste sábado (21), na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, se apresentou nesta segunda-feira (23) à Polícia Civil de Minas Gerais. A Agência Brasil apurou que o homem, cujo nome não foi informado, compareceu à delegacia, em Teófilo Otoni, e prestou depoimento acompanhado por ao menos um advogado.

Em consequência dos ferimentos, 41 pessoas morreram. Ficaram feridas três pessoas, que continuam internadas. As vítimas estavam no ônibus da Emtram, que partiu da capital paulista com destino a Elísio Medrado, na Bahia, transportando 44 passageiros, além do motorista. Após se chocar contra a carreta, o ônibus pegou fogo. Na sequência, um carro não conseguiu frear a tempo e bateu contra a carroceria do caminhão.

No domingo (22), durante entrevista coletiva , representantes da Polícia Civil disseram haver indícios de que a carreta estava com excesso de peso. E que um grande bloco de granito se soltou e caiu na pista, atingindo o ônibus. Há, porém, testemunhas que relatam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo depois que um pneu estourou, levando-o a invadir a pista contrária e bater de frente contra o caminhão.

Logo após o acidente, o motorista do caminhão deixou o local. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele está com a carteira de habilitação suspensa há ao menos 2 anos.

A Emtram informou, em nota, que seu ônibus estava com a documentação regular, manutenção em dia, pneus novos e viajava em velocidade compatível com o local. A empresa também informou que está oferecendo suporte às vítimas e seus parentes, auxiliando inclusive aos familiares que se deslocaram para Minas Gerais.