Inovações logísticas impactam resultados do e-commerce

O comércio eletrônico continua transformando o modo como os consumidores compram, estabelecendo novos padrões de rapidez, precisão e flexibilidade. Neste ambiente competitivo, a capacidade de entregar produtos de forma ágil e eficiente se tornou um diferencial vital para varejistas on-line, influenciando diretamente a satisfação do cliente e os resultados financeiros das empresas.



Um levantamento realizado pela Mordor Intelligence aponta que o mercado latino-americano é um dos líderes globais em crescimento de logística do comércio eletrônico. A pesquisa estima que o setor cresça 19% até 2029, superando a média global de 14% e atingindo o valor, de tamanho de mercado, de US$ 9,38 bilhões.



Segundo Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande Brasil, a logística eficiente tem se consolidado como um pilar fundamental para o sucesso das empresas, permitindo atender às crescentes demandas dos clientes e otimizar as operações em um mercado em constante evolução.



“Atualmente, os consumidores buscam não apenas produtos de qualidade, mas também conveniência, agilidade e controle sobre todo o processo de entrega. Ao meu ver, as empresas que não conseguirem se adaptar a essas expectativas correm o risco de ficar fora do mercado, pois a logística não é um simples suporte, mas o coração do comércio digital", avalia o especialista.



Um balanço preliminar da Black Friday deste ano realizado pelo Procon-SP, e divulgado no portal Olhar Digital, destaca que a principal reclamação dos consumidores foi relacionada a atrasos na entrega de mercadorias, que somaram 639 casos. É nesse ponto que Santos ressalta como a logística está diretamente ligada à chave do sucesso do comércio eletrônico.



“A exigência de receber seus pedidos no mesmo dia ou em prazos muito curtos está redefinindo os padrões do setor. Os consumidores também valorizam opções como retirada em lojas físicas ou pontos estratégicos, além de processos de devolução simples. Isso requer sistemas logísticos que integrem tecnologia avançada para gerenciar múltiplos pontos de entrega e perfis de pedidos”, aponta o especialista.



Ele destaca ainda que uma logística eficiente permite gerenciar grandes volumes de pedidos de maneira ágil, adaptando-se à flutuação da demanda sem comprometer os prazos de entrega ou a qualidade do serviço. “A automação e a análise de dados em tempo real melhoram a precisão no gerenciamento de estoques, reduzem custos operacionais e minimizam os erros nos processos, otimizando a experiência do cliente.”



De acordo com o levantamento Raio X da Logística no Brasil, compilado pela Trackage, a adesão ao digital se tornou uma forte tendência no setor, com 42,9% das empresas contando com três ou mais softwares de gestão logística. As principais soluções apontadas pelas companhias são o uso do ERP (64,3%), WMS (54,8%) e o Sistema de Rastreamento (47,6%).



“Os consumidores esperam conveniência e controle sobre o processo de compra, desde o acompanhamento do pedido até a entrega no local desejado. Ter soluções logísticas que promovam transparência, tornam o processo mais confiável e garantem a lealdade do cliente”, analisa Santos.



O especialista acredita que ter processos mais flexíveis têm contribuído para o desenvolvimento de tecnologias logísticas avançadas para o comércio eletrônico. “Essas ferramentas permitem às empresas escalar operações, reduzir custos e garantir altos níveis de satisfação em um mercado altamente dinâmico”, finaliza.



