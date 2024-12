Vistoria no Parque Estadual do Espinilho tem foco em investimentos para melhorias estruturais

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) está intensificando esforços para modernizar a infraestrutura e melhorar as condições de trabalho nas Unidades de Conservação (UCs). Uma equipe técnica da Sema visitou, na quinta-feira (19/12), o Parque Estadual do Espinilho, em Barra do Quaraí, para realizar uma vistoria com foco nas necessidades de reforma e construção. A prioridade é a reforma da caixa d'água, essencial para garantir o bom funcionamento do local.

A visita faz parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura das UCs, assegurando os recursos necessários para atender adequadamente ao público e aos servidores. Além do Parque Estadual do Espinilho, a Sema também planeja modernizar outras UCs, com ênfase na melhoria do acesso e na implementação de sistemas sustentáveis de saneamento e gestão de resíduos. A meta é otimizar a preservação dos ecossistemas, garantindo que as UCs cumpram sua função de educação ambiental, proteção e conservação da biodiversidade.

A reestruturação inclui, ainda, a renovação da frota, a compra de novos móveis e equipamentos, além de reformas nas instalações. A segurança nas UCs também está sendo reforçada com a aquisição de cerca de 70 armas de fogo, entre pistolas e espingardas para os guardas-parques.

Para 2025, a Sema prevê investir R$ 13 milhões em medidas compensatórias, por meio da Câmara Estadual de Compensação Ambiental (CECA). Esses recursos serão destinados a melhorias nas UCs, incluindo o Parque Estadual do Espinilho, e sua destinação será avaliada pela CECA.

O diretor-geral da Sema, Carlos Fraga, enfatizou a relevância das iniciativas, destacando que a melhoria das condições de trabalho é fundamental para reforçar a preservação ambiental no Estado. "Essas ações têm como objetivo melhorar a infraestrutura e assegurar que os servidores possam realizar suas funções com maior eficiência e segurança na proteção dos ambientes naturais do Estado", frisou.

Parque Estadual do Espinilho

O Parque Estadual do Espinilho, localizado em Barra do Quaraí, na Fronteira Oeste do RS, abrange dois polígonos separados pela BR-472. Situado no bioma Pampa, é caracterizado por vegetação campestre com árvores pequenas, como o espinilho (Vachellia caven). O parque protege a bacia hidrográfica do arroio Quaraí-Chico até o rio Uruguai.

Além da preservação ambiental, o parque tem foco em pesquisa científica, educação, recreação e turismo ecológico. Classificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística como savana estépica, é o único no Brasil com vegetação arbórea baixa e gramíneas, tornando-se uma área de grande relevância para a conservação e estudo da biodiversidade regional.