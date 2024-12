IEG: insights importantes marcam o High Potential Program

Em 2024, o IEG - Instituto de Engenharia de Gestão realizou a 4ª edição do High Potential Program Shared Services, primeiro e único programa de formação de talentos para os Centros de Serviços Compartilhados do Brasil.

O programa contou com mais de 100 alunos, profissionais de mais de 44 empresas brasileiras que participaram de 15 aulas ao vivo, com mais de 90 horas de networking, troca de experiências e muito conteúdo. Além de mais de 60 horas de aulas gravadas, abordando temas como: Modelo de CSC, Inteligência Emocional e Comunicação, Excelência em Processos e Melhoria Contínua, Criatividade e Inovação, Cultura e Liderança, Experiência do Cliente, Julgamento e Tomada de Decisão e Futuro do CSC.

Um dos pontos principais do programa foram os webinars exclusivos, com a participação de grandes nomes do mercado, como os CSCs da Ambev, Energisa, Dexco, Renner e Nestlé.

Cada empresa, reconhecida como referência nas temáticas abordadas, compartilhou sua visão sobre os desafios e oportunidades do setor, além de estratégias de sucesso que estão transformando suas operações e fortalecendo sua posição no mercado.

O programa terminou em dezembro de 2024 e a satisfação dos alunos ao final atingiu a nota de 4,9, considerando uma escala de 1 a 5.

"Foi um ano muito rico, de muito trabalho em equipe e de muitos aprendizados, finalizados com o projeto de conclusão, atividade realizada em grupo pelos alunos. Com o apoio e a supervisão de executivos de mercado, os participantes desenvolveram projetos aplicados à realidade de suas empresas, gerando valor e propondo melhorias para os desafios organizacionais", destaca Taís Nascimento, responsável pela Escola de Negócios e Sócia do IEG.