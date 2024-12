SP ainda tem 36 mil casas sem energia na tarde deste domingo

Geral Há 1 hora Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba; uma morte é confirmada Bombeiros buscam por desaparecidos no Rio Tocantins

Segurança Pública Há 3 horas Governador lamenta acidente aéreo em Gramado e destaca empenho das forças de segurança no socorro às vítimas O governador Eduardo Leite lamentou o acidente aéreo em Gramado, na manhã deste domingo (22/12), e ressaltou o empenho das forças de segurança no s...