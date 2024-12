Governador lamenta acidente aéreo em Gramado e destaca empenho das forças de segurança no socorro às vítimas

O governador Eduardo Leite lamentou o acidente aéreo em Gramado, na manhã deste domingo (22/12), e ressaltou o empenho das forças de segurança no socorro às vítimas e na investigação do caso. Em coletiva de imprensa e ao lado de demais autoridades do Estado, Leite deu mais detalhes do acidente que deixou 10 mortos até o momento - todos eles estavam na aeronave de pequeno porte. Outras 17 pessoas foram encaminhadas a hospitais da região com ferimentos. Duas das vítimas estão em estado grave e estão sendo transferidas para Porto Alegre.

O acidente aconteceu entre as 9h e 10h deste domingo, quando a aeronave saiu do aeroporto de Canela em direção a Jundiaí (SP). Logo após a decolagem, a aeronave colidiu na estrutura de um prédio em obras e caiu sobre uma loja de móveis, atingindo também a estrutura de um hotel nas proximidades da ERS-235. Os dez passageiros eram da mesma família.

Leite destacou a ação das forças de segurança no atendimento à ocorrência, no socorro às vítimas e na investigação das condições em que o acidente aconteceu. "Lamento profundamente o acidente e destaco a atuação imediata das forças de segurança para atender e resgatar as vítimas e controlar o local do acidente. Agora precisamos identificar oficialmente as vítimas e investigar as condições do acidente", disse o governador.

“Reitero minhas condolências e sentimentos aos familiares das vítimas do acidente e reforço o compromisso das forças de segurança do Estado de acompanhar de perto o desenrolar desse caso. Seguimos trabalhando com foco na apuração e no suporte às vítimas. Infelizmente, 10 pessoas perderam a vida no acidente, todas ocupantes da aeronave, e 17 pessoas ficaram feridas em terra, sendo que duas estão em estado grave. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está atuando para identificar as vítimas a partir de protocolos científicos rigorosos. Equipes de engenharia estão avaliando os danos estruturais com o uso de scanner 3D. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Cenipa”, completou.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar atuaram imediatamente após o acidente, isolando o local e realizando o combate às chamas, o resfriamento do local e resgate de vítimas. O atendimento foi realizado com apoio de unidades de Gramado e Canela e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil vai conduzir as investigações sobre as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também conduzirá investigações sobre a queda do avião. Até o momento, não há informações de desaparecidos, além das vítimas presentes na aeronave.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está atuando com equipes de local de crime, de perícia em engenharia e para a identificação das vítimas. O trabalho do IGP segue protocolos internacionais que determinam o uso de metodologias científicas por papiloscopia, exame de arcada dentária ou DNA, bastando um dos laudos para determinar a identificação. As equipes de engenharia irão utilizar o equipamento de scanner 3D para a verificação dos danos estruturais e elaboração do laudo de engenharia.

Trânsito foi parcialmente liberado

O fluxo de veículos na ERS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado, foi parcialmente liberado após bloqueio total iniciado na manhã de domingo para atendimento da ocorrência. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que a rodovia foi liberada para o tráfego, em pista simples, em ambos os sentidos.

Para evitar transtornos no trânsito, é possível usar rotas alternativas:

No sentido de Canela a Gramado o deslocamento deve ser feito pela ERS-235 a partir do quilômetro 37, por meio da Estrada Velha (Rua Emílio Leobet). Também pode ser feito via ERS-466 (Estrada do parque Caracol), no desvio do Mato Queimado.





Já no sentido de Gramado a Canela, quem está no centro de Gramado pode se deslocar via Linha 28, sairá na ERS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a ERS-115 e a ERS-235.





Quem está na ERS-115 para Gramado e Canela deve se deslocar pela linha 28 no acesso do Carahá, ERS-115, quilômetro 32 ou no quilômetro 35 (pórtico), pela Estrada Professora Elvira Apollo Benetti. Esse trajeto sairá na ERS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a ERS-115 e a ERS-235. Para o centro de Gramado, o acesso pela ERS-115 está normal.