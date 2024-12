Leite participa de entrega da nova ponte sobre o Rio Caí, na BR-116

A cerimônia incluiu o corte de fita simbólica no centro da ponte, representando o elo entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, na manhã deste sábado (21/12), da solenidade de entrega da nova ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A estrutura, que substitui a antiga, destruída pelas enchentes de maio deste ano, foi inaugurada com dois meses de antecedência em relação ao prazo previsto. O investimento na obra, realizado pela União, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi de R$ 31 milhões.

Ao lado do Ministro dos Transportes, Renan Filho, do Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, de prefeitos e de deputados estaduais e federais, Leite destacou a importância da cooperação entre os entes federativos para a reconstrução de infraestruturas vitais ao Estado e saudou a entrega da nova ponte.

"É uma entrega muito importante para o Rio Grande do Sul. Essa região tem um polo industrial e é também um polo de turismo. Então, a circulação nessa região, a partir desta ponte, melhora muito. Sabemos que ainda há dificuldades a serem superadas, como bloqueios parciais, mas é fundamental que a gente possa retomar o trânsito na ponte. Vamos trabalhar junto com o governo federal, para que a gente tenha, ao longo de 2025, o restabelecimento de cada um dos trechos que foram afetados pelas enchentes de maio deste ano", afirmou o governador.

Nova ponte na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, substitui a antiga, destruída pelas enchentes de maio -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

A cerimônia ocorreu próximo à cabeceira da ponte, no lado de Caxias do Sul, e incluiu o corte de uma fita simbólica no centro da estrutura, representando o elo entre os dois municípios. Após o evento, a ponte foi liberada ao tráfego.