Mangueiras industriais oferecem segurança no transporte de fluidos corrosivos

Tecnologia Há 4 horas Patrus Transportes: ESG conecta negócios e meio ambiente Com iniciativas como o incentivo para uso de etanol nos carros e o uso de tecnologias sustentáveis, a empresa reforça seu compromisso com ESG e a p...

Tecnologia Há 5 horas Aplicativos de idiomas apostam em inovação e inclusão Plataformas de idiomas oferecem inovações como interação com IA e inclusão com ferramentas específicas para pessoas com dislexia e linguagem de sinais