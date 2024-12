Estado investe R$ 169 milhões em estradas nos Litorais Norte e Sul para o verão

O governo do Estado trabalha intensamente e investe R$ 169 milhões em conservação, manutenção e duplicação de rodovias nos Litorais Norte e Sul. O trabalho das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) tem o objetivo de trazer mais segurança e qualidade de vida para os gaúchos, pois o período de verão registra aumento de fluxo nas rodovias que levam às praias gaúchas.

Investimentos do Daer

No Litoral Norte e no Litoral Sul, o investimento é de R$ 153,6 milhões para as rodovias que levam às praias. Um dos destaques é a restauração de uma importante via, a RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, com investimento de R$ 95 milhões. As equipes trabalham, ainda, na melhoria das rodovias ERS-389, a Estrada do Mar, e na ERS-786, em Balneário Pinhal, que tradicionalmente registram grande fluxo de veículos. A recuperação da Rota do Sol também recebeu recursos. Outros investimentos foram direcionados, principalmente, para a recuperação da Rota do Sol, na ERS-486, que sofreu com os deslizamentos de encostas no período das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

As equipes realizaram, ainda, na ERS-030, serviços de recuperação da capa asfáltica, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha.

No Litoral Sul, o investimento é em uma importante rodovia, que liga Rio Grande a Cassino. A duplicação da ERS-734, em uma extensão de 6,5 quilômetros, tem investimento de R$ 37,6 milhões, trazendo mais segurança para os veranistas. Ainda no Litoral Sul, o governo do Estado realiza manutenção na ERS-265, em São Lourenço do Sul, na VRS-833, em Hermenegildo, e na ERS-699, em Barra do Chuí.

Investimentos da EGR

Durante o ano de 2024, foram investidos R$ 3 milhões em melhorias na ERS-040, que fazem parte de um conjunto de R$ 15,5 milhões na rodovia, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da capital ao Litoral Norte. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executou uma série de melhorias em rodovias estratégicas visando à circulação de veículos durante o período de veraneio. Os trabalhos incluíram o aprimoramento dos acostamentos e estão adequando o tráfego de veículos entre o km 91 e o km 94, em Balneário Pinhal, para orientar, disciplinar e atender às necessidades de segurança viária do trecho, em especial no km 94. A EGR também incluiu o reforço de uma segunda ambulância com equipe médica na ERS-040.

A EGR promoveu, ainda, a revitalização das placas de sinalização e a pintura das faixas elevadas para travessia de pedestres, bem como reforçou a sinalização em todo o trecho administrado – do km 11, em Viamão, até o km 94, em Balneário Pinhal. Além da ERS-040, foram executados serviços como reforço na sinalização, conservação e desentupimento de valas, roçadas e limpeza de margens, entre outras melhorias na ERS-784, ERS-239 e ERS-115.

Parceira da iniciativa que objetiva prestar serviços aos motoristas e veranistas que se deslocam pelo Estado, a EGR irá fortalecer as equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados. Além disso, haverá reforço do grupo de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio.

Serviços oferecidos pela EGR nas rodovias administradas

Serviço de ambulância

Os serviços de ambulâncias abrangem 630,32 quilômetros de rodovias em dez praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

A EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.

Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real .