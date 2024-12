Patrus Transportes: ESG conecta negócios e meio ambiente

A Patrus Transportes, empresa especializada no transporte de carga fracionada, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade ao adotar práticas alinhadas aos princípios ESG. Com iniciativas que unem eficiência operacional, redução de emissões e conservação de recursos naturais, a empresa mostra um diferencial no setor de transportes ao implementar soluções que equilibram tecnologia, responsabilidade ambiental e impacto social.

Uma das principais ações é o incentivo para que seus motoristas usem o etanol para abastecer seus carros. Uma parceria com a Shell Box, que possibilita um desconto de para que o uso do etanol seja priorizado. Além disso, os benefícios do uso do etanol são indiscutíveis. Segundo levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), desde 2003 – ano de lançamento dos carros flex no Brasil – até dezembro de 2023, a utilização do etanol evitou a emissão de mais de 660 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

Outra ação é a parceria com o Programa Ambiental de Transporte (Despoluir), que auxilia as empresas na adoção de práticas responsáveis e na redução dos impactos no meio ambiente e na saúde pública. Realizado em parceria com a CNT e o SEST/SENAT, são realizadas avaliações periódicas de opacidade em toda a frota da empresa. Essa verificação periódica é crucial para o controle das emissões de poluentes atmosféricos. A iniciativa assegura a conformidade com regulamentações ambientais e contribui para a manutenção da qualidade do ar, reduzindo os impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

“Iniciativas como o incentivo no uso de etanol reforçam nossa visão de um futuro mais sustentável, onde tecnologia e meio ambiente caminham juntos”, afirma Vinicius Braga, gerente de ESG da Patrus Transportes.

Além disso, a empresa promove a sustentabilidade hídrica com a instalação de sistemas de captação de água da chuva, que geram uma economia anual de 230 mil litros, e com o uso de um lavador automotivo sustentável que reutiliza água, reduzindo a poluição hídrica e o consumo de água potável.

Um lavador automotivo é uma solução inteligente e sustentável para a limpeza de veículos, minimizando o consumo de água potável e reduzindo o impacto ambiental associado à lavagem de veículos. A água utilizada durante a lavagem dos veículos é coletada, tratada e reutilizada, em vez de ser descartada diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.

O uso de água de reuso reduz significativamente a demanda por água potável durante o processo de lavagem de veículos e evita o descarte de água contaminada na natureza, contribuindo para a redução da poluição hídrica e preservação da biodiversidade. “Antes da implantação do lavador, gastávamos cerca de 600 litros de água para lavar uma carreta e mais ou menos uma hora para concluir o trabalho. Hoje, isso é feito com seis minutos, usando somente 100 litros”, conta Fernado Paiva, da Manutenção de Frotas.

“A sustentabilidade não é apenas um valor, mas uma prática diária na Patrus Transportes. Nosso compromisso com ESG nos leva a buscar continuamente soluções que combinem eficiência operacional e responsabilidade ambiental”, destaca Marcelo Patrus, CEO da Patrus Transportes.

Com essas iniciativas, a Patrus Transportes segue conectando negócios e meio ambiente, consolidando-se como uma empresa comprometida em práticas sustentáveis no setor de transportes.