Câmeras com tecnologia exclusiva para estacionamentos auxiliam na segurança

Nos primeiros quatro meses de 2024, São Paulo registrou um número preocupante de mais de 21 mil casos de roubos e furtos de veículos. Dados coletados pelo Grupo Tracker e pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) indicam que ocorreram 17.536 furtos e 4.437 roubos. A maior parte das ocorrências aconteceu em vias públicas, com mais de 15 mil registros, seguida por roubos e furtos em garagens e estacionamentos. Para minimizar os efeitos e diminuir os números, já existem recursos de vídeo acessíveis e com tecnologia que vão ajudar os proprietários desses locais.

Ao longo dos anos, os proprietários de garagens e edifícios comerciais adotaram medidas buscando evitar situações e proteger os usuários. "Entre as ações estão patrulhas regulares, melhora na iluminação e instalação de CFTV (circuito fechado de televisão). No entanto, essas ações muitas vezes não são suficientes para prevenir os incidentes, já que ainda existem “pontos cegos” e falta de equipe no local", explica Álvaro Sakae, responsável pela vertical de Transportes e smart parking da Hikvision.

"Para enfrentar os desafios, já é possível adotar soluções para monitoramento, com equipamentos que proporcionam cobertura total das áreas, uso de Inteligência Artificial para identificação precisa de alvos, dissuasão proativa de intrusos e boa visibilidade, mesmo em condições de pouca luz ou à noite", salienta Sakae.

As câmeras com lentes estáticas tradicionais geralmente têm um campo de visualização limitado. Em contrapartida, os modelos mais recentes oferecem visão mais ampla, utilizando várias lentes em conjunto. Alguns desses equipamentos possuem lente bullet, que cobre uma área ampla constantemente, enquanto a lente PTZ se move, inclina e dá zoom para observar os menores detalhes. Dessa forma, os responsáveis obtêm o melhor dos cenários: cobertura de perto e de grande angular, melhorando a consciência situacional.

Com o avanço tecnológico das câmeras e das lentes, hoje também é possível contar com a inteligência artificial (IA) integrada aos sistemas de monitoramento, permitindo a identificação automática de incidentes, o que auxilia na operação e na segurança, proporcionando respostas mais rápidas e assertivas.

"Além de aumentar a segurança contra furtos, os modelos de câmeras também são úteis para detectar congestionamentos em tempo real e identificar acidentes, como colisões de veículos em cruzamentos ou mesmo em garagens, permitindo que equipes sejam enviadas ao local sem demora", comenta.

Os estacionamentos frequentemente enfrentam problemas de iluminação, o que resulta em baixa visibilidade e aumenta o risco de acidentes ou furtos. O problema pode ser solucionado com câmeras de monitoramento equipadas com tecnologia, capazes de gerar imagens nítidas e coloridas tanto de dia quanto à noite, garantindo o registro de todos os incidentes 24 horas por dia, sete dias por semana.

Além disso, a inteligência artificial (IA) integrada as câmeras permite a detecção e identificação automática de eventos suspeitos, otimizando o tempo de resposta da equipe de segurança. Algumas câmeras já vêm com IA capaz de distinguir e classificar alvos em categorias específicas, como humanos, veículos ou objetos, o que facilita a análise das imagens. Outros equipamentos também possuem sistemas de alarme sonoro e luminoso, que emitem alertas preventivos aos suspeitos antes que um crime ocorra. Os dispositivos também oferecem imagens de até 180 graus com zoom óptico de até 42x, substituindo várias câmeras tradicionais e proporcionando uma cobertura mais ampla e eficiente.

Para garantir a segurança de clientes e residentes, os estacionamentos precisam de soluções de monitoramento que sejam cada vez mais inteligentes e eficazes. "A adoção de câmeras com capacidades de visão ampla, zoom e sistemas de IA não apenas melhora a vigilância, mas também permite respostas mais rápidas a potenciais ameaças. Com as inovações, é possível melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e oferecer uma cobertura abrangente de qualidade, criando um ambiente seguro e controlado para todos", completa Álvaro.