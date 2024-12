Publicado o novo edital para construir ponte internacional em Porto Xavier

O edital para a construção da ponte internacional entre Porto Xavier, no Noroeste gaúcho, e San Javier, na Argentina, foi publicado nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União. A contratação prevê uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo de engenharia da ponte, além dos acessos e complexos integrados de fronteira.

A escolhida vai executar todas as etapas da obra, desde o licenciamento ambiental até eventuais serviços de desapropriação, reassentamento e infraestrutura naquele trecho da fronteira do Brasil e Argentina. Essa é uma demanda da região das Missões há 40 anos e considerada obra estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Um edital já havia sido publicado anteriormente, mas foi cancelado após falência da empresa vencedora. Atualmente duas balsas, uma brasileira e uma argentina, fazem o traslado de veículos e cargas. A plataforma pode conduzir até nove caminhões de uma só vez.

As propostas podem ser entregues a partir através do site gov.br/compras. O Ministério dos Transportes e Dnit abrirão os envelopes em 20 de março de 2025, às 15h.