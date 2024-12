Boas estratégias digitais podem impulsionar as vendas no Natal

O Natal é uma das épocas mais lucrativas do ano para o comércio. Porém, com a crescente competição no mercado digital, é essencial que os negócios invistam em estratégias inteligentes para se destacar e atrair consumidores.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que o e-commerce deve movimentar R$ 23,33 bilhões no Natal de 2024, o que representa um aumento de 9,91% em relação a 2023. A ABComm também estima que o ticket médio por transação deve ser de R$ 639 e o número de pedidos deve ser de 36,48 milhões. Segundo especialistas, a combinação de planejamento, criatividade e ferramentas digitais pode transformar as vendas de fim de ano.

“Hoje, a jornada do consumidor começa, muitas vezes, no ambiente on-line. Estar presente nesse espaço com uma estratégia bem definida é o primeiro passo para atrair clientes e gerar vendas”, explica o jornalista e estrategista digital, Janiel Kempers. Para ele, o diferencial está na personalização da experiência do cliente e no uso eficaz de plataformas como redes sociais, e-commerce e campanhas de e-mail.

Os consumidores estão mais exigentes e esperam ofertas relevantes e personalizadas. “Investir em ferramentas que analisam dados do cliente para oferecer produtos que realmente os interessem é fundamental”, aponta Kempers. “Além disso, sites rápidos, intuitivos e com boa navegabilidade são indispensáveis”.

As redes sociais desempenham um papel crucial nessa época. Campanhas criativas, como sorteios, desafios interativos e promoções exclusivas, ajudam a atrair atenção e engajamento. “Apostar no conteúdo visual e em estratégias como os reels e stories no Instagram pode dar um alcance significativo à marca”, sugere o especialista.

Outra dica é planejar promoções com antecedência. Ofertas com frete grátis, combos e descontos para compras antecipadas são atrativas. Além disso, o remarketing – ou seja, impactar novamente clientes que já visitaram o site ou adicionar produtos ao carrinho – é uma estratégia eficiente. “Muitas vezes, o cliente precisa de um empurrãozinho para finalizar a compra. O remarketing é como aquele lembrete oportuno”, comenta Kempers.

Planejar a campanha com antecedência é essencial. Desde criar um cronograma de postagens até garantir que o estoque esteja pronto para a demanda. “A preparação começa meses antes, com análises de mercado e definição de metas. Quem deixa para última hora acaba perdendo oportunidades preciosas”, alerta Kempers.

Com uma estratégia digital bem elaborada, pequenos e grandes negócios podem transformar o Natal em uma oportunidade de crescimento e fidelização de clientes. Como enfatiza Janiel Kempers: “O ambiente digital é democrático. Qualquer negócio pode se destacar, desde que invista tempo e criatividade em entender e atender às necessidades do consumidor”.