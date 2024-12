Governo lança publicação ilustrativa dos principais dados do Censo Demográfico para o Rio Grande do Sul

O governo estadual divulgou, nesta quinta-feira (19/12), o primeiro volume dos Cadernos RS no Censo 2022: População . Elaborada pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a publicação inaugura a série que divulgará os principais dados do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A equipe técnica do trabalho é formada pelos pesquisadores Mariana Lisboa Pessoa, responsável pela coordenação, André Coutinho Augustin e Daiane Boelhouwer Menezes.

O material apresenta dados e informações do Censo para o Rio Grande do Sul na forma de gráficos, tabelas e textos. Além do resultado geral para o Estado, são apresentados os principais destaques municipais e dados para os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Os cadernos serão produzidos conforme a divulgação dos dados pelo IBGE, o que acontecerá por temas ao longo dos próximos anos.

Com 10.882.965 habitantes, o Rio Grande do Sul é o sexto Estado mais populoso do Brasil, atrás apenas de São Paulo (44.411.238), Minas Gerais (20.539.989), Rio de Janeiro (16.055.174), Bahia (14.141.626) e Paraná (11.444.380). Ainda assim, o Estado vem perdendo participação na população nacional desde o Censo de 1950, contribuindo com 5,4% em 2022.

Envelhecimento da população

No Rio Grande do Sul, o índice que registra o envelhecimento da população vem apresentando aumento gradativo. O último Censo, realizado em 2022, mostrou que, para cada grupo de 100 pessoas entre 0 e 14 anos no Estado, existiam 115 idosos (60 anos ou mais). O valor supera a média nacional, de 80 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 de 0 a 14. Em relação ao Censo anterior, a população com menos de 35 anos também diminuiu, enquanto houve aumento significativo nas faixas acima dos 55 anos.

Densidade populacional

A publicação do DEE destaca que a densidade demográfica do território gaúcho é de 38,6 habitantes por quilômetro quadrado, acima da média brasileira, de 23,9 hab/km. Os três municípios mais densamente povoados do Estado são Cachoeirinha, Esteio e Porto Alegre. Todos eles concentram sua população em área urbana, chegando a 100% no caso de Cachoeirinha.

A população rural, aliás, apresenta queda gradativa desde o Censo de 1970 e, de 2010 para 2022, o Estado registrou decréscimo de 14,7% na população rural. Na pesquisa realizada em 2022, a população urbana representava 87,5% do total.

Quase a metade dos municípios gaúchos (237 do total de 497) possui menos de 5 mil habitantes, abrigando 6,4% da população. Em contrapartida, os seis municípios com mais de 250 mil habitantes representam 27,6% dos cidadãos gaúchos.

Raça e cor

Mais de três quartos da população do Rio Grande do Sul (78,4%) se declarou branca no Censo de 2022, seguida das populações parda (14,7%), preta (6,5%), indígena (0,3%) e amarela (0,1%). Em relação ao Censo anterior, de 2010, o maior crescimento foi registrado na população parda, que subiu para 41,3%, seguida das populações preta (19,3%) e indígena (3,6%). Em comparação ao Brasil, o Rio Grande do Sul apresenta maior percentual de população branca e menor nas demais categorias de raça e cor.

Acerca dos povos e comunidades tradicionais, o trabalho ressalta que o Rio Grande do Sul possuía, em 2022, 25 territórios indígenas reconhecidos, distribuídos em 52 municípios e somando uma área de 792,5 quilômetros. Os territórios quilombolas, por sua vez, chegavam a 27, distribuídos em 31 municípios, com área de 4.908,6 quilômetros.