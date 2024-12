Tecnologia auxilia PMEs varejistas durante o movimento de fim de ano

As festas de final de ano estão chegando e o setor de varejo passa a operar em ritmo acelerado para atender ao aumento da demanda. Esse período, que proporciona um movimento maior na economia e impulsionamento nas vendas, por outro lado, também impõe um desafio para os lojistas: o aumento nos casos de furtos e roubos. Segundo a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe), em 2023, os furtos — tanto externos quanto internos — representaram, em média, 31,7% das perdas no varejo. Diante desse cenário, a tecnologia surge como ferramenta para a segurança, oferecendo soluções que ajudam a prevenir perdas e a otimizar a operação das lojas.

Hoje, os sistemas de monitoramento e de gestão de clientes e colaboradores estão fornecendo mais dados quantitativos e qualitativos, em tempo real, sobre a circulação da sua loja, seja de quem entra, quanto tempo permanece e até mesmo quem passou na porta da loja e não entrou. Com a aplicação de Inteligência Artificial (IA), gerando dados para tomada de decisão em tempo real, seja para regular a densidade do espaço ou para auxiliar no planejamento de pessoal e atendimento.

"O recurso diferencia clientes de colaboradores, calculando taxas de entrada e permanência, além de identificar áreas mais movimentadas, o que facilita para a adequação da equipe, minimizando o risco de incidentes. Com o auxílio de câmeras de mapeamento de calor, os locais com maior movimentação podem ser identificados, permitindo redirecionar o fluxo de pessoas, evitando filas e esperas prolongadas. Em horários de pico, o lojista pode destinar recursos e criar um ambiente mais organizado para os consumidores", explica Gustavo Maciel, Gerente de Varejo da Hikvision.

A integração de câmeras com sistemas tradicionais, como alarmes e vigilância eletrônica, é um recurso eficaz para coibir roubos e invasões, especialmente durante horários críticos ou no turno da noite. O reconhecimento facial, por exemplo, auxilia na verificação de identidades, ajudando a rastrear atividades suspeitas em tempo real. Em casos de acionamento de alarmes, as câmeras capturam imagens para verificação instantânea, aumentando a precisão nas respostas.

"Outra inovação é o uso do mapeamento de calor, que permite aos lojistas identificarem as áreas mais visitadas pelos compradores. Todas essas informações compiladas em BI, apresentadas em dashboards, por loja, grupo de lojas, facilitam a gestão das informações. Esses recursos auxiliam não só no monitoramento, mas também na disposição de produtos e a experiência de compra. Ao saber quais seções da loja têm maior fluxo de clientes, é possível otimizar a disposição dos itens e identificar pontos de atenção para aumentar o engajamento dos consumidores", comenta Maciel.

Em paralelo, sistemas de análise com Inteligência Artificial (IA) permitem que o varejista detecte atividades inusitadas ou agressivas, como brigas ou pessoas correndo, e até ações prejudiciais como fumar em áreas não permitidas. Um dos benefícios do recurso é que ele amplia o escopo de segurança ao cobrir aspectos do comportamento do consumidor, oferecendo uma visão da movimentação na loja e prevenindo problemas antes que eles escalem.

Nas lojas que enfrentam restrições orçamentárias, o uso de câmeras de monitoramento remoto é uma alternativa de baixo custo. Esse tipo de equipamento cobre grandes áreas por meio de um único dispositivo, que realiza movimentos em 360 graus e se ajusta para captar diferentes ângulos, proporcionando a visão completa do espaço. Conectadas a um módulo de auditoria remota, as lentes permitem a detecção de irregularidades no layout, filas e demais problemas que possam prejudicar a experiência do consumidor.

A combinação de diferentes tecnologias de monitoramento e análise está transformando a segurança no setor varejista. "Investir nas inovações não apenas reduz furtos e roubos, mas contribui para a experiência de compra mais agradável, onde clientes e funcionários se sentem protegidos, proporcionando um ambiente propício para o aumento das vendas e fidelização do consumidor", completa Maciel.