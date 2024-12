Giftcards são opções de presentes corporativos no fim de ano

Uma solução totalmente digital e personalizável para premiar o empenho de colaboradores, reconhecer o trabalho eficiente de fornecedores e presentear parceiros. Essa é a proposta do PagCorp Giftcard, criado para que as empresas possam gerar cartões virtuais presenteáveis para pessoas físicas de dentro e fora da instituição.

O cartão presente dispensa a necessidade de armazenamento, distribuição e transporte de um presente físico, e a pessoa poder escolher o que quiser. “O PagCorp Giftcard também reduz o risco de fraude e roubo, pois não está vinculado diretamente à conta bancária do usuário”, destaca Liliane Josua, sócia e Co-CEO da ACG.

O cartão digital emitido segue diretamente para o e-mail da pessoa presenteada e todo o layout, tanto do cartão como da comunicação, podem ser personalizados com a identidade visual da empresa em templates já desenvolvidos ou com a aplicação de artes próprias, iniciativa que acaba funcionando como um reforço de marca. Embora todo tipo de empresa possa contratar a solução, ela é indicada para companhias com redes amplas de fornecedores, empresas com filiais ou colaboradores espalhados por várias regiões do país.

O Giftcard faz parte da funcionalidade ‘Premiações’ do PagCorp, sistema de gestão de despesas corporativas com múltiplos cartões Mastercard, ideal para segmentos como varejo, franquias, indústria, engenharia e construção civil, educação, TI, marketing e outros mercados por oferecer uma gestão financeira completa. “É uma boa maneira de dar escala e promover a digitalização dos presentes corporativos de forma simples, sem custos extras. Basta preencher os dados numa planilha Excel e fazer upload no sistema”, acrescenta Liliane.

Cada ação de premiação é criada com uma campanha e embora esteja sendo lançada próximo às festas, e possa substituir a tradicional Cesta de Natal, a solução é uma opção para o ano todo, para presentes em datas comemorativas, ações de relacionamento e engajamento, pagamento de comissões e valorização de momentos especiais como aniversários.

A pessoa que ganhou o cartão presente consegue acompanhar no sistema o histórico de gastos e verificar o saldo restante. Além de utilizar o cartão em compras on-line, aplicativos de transporte e alimentação, quem for presenteado pode, ainda, carregá-lo na carteira digital e dessa forma utilizá-lo em qualquer estabelecimento credenciado Mastercard no Brasil.



O PagCorp Giftcard é um produto da ACG, empresa de meios de pagamento corporativo que atua como uma fintech, implementando e gerenciando soluções através de sistema exclusivo que oferece controle nas movimentações financeiras de empresas dos mais diferentes portes.



Sobre a ACG



A ACG Instituição de Pagamento atua no mercado de contas de pagamento e cartões corporativos há 15 anos e atende, atualmente, mais de 5.000 empresas de pequeno, médio e grande portes dos mais diversos setores da economia. A empresa é uma Instituição de Pagamentos (IP) autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumentos de pagamento pós-pago. Sua principal solução é o PagCorp, sistema completo de gestão de despesas corporativas integrado com cartões Mastercard.