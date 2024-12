GovTech paraibana gera economia de mais de R$ 100 milhões aos cofres públicos

Atuante na transformação digital de órgãos públicos no Nordeste, a govtech Sogo Tecnologia, integrante da holding Alfa Group, gerou mais de R$ 100 milhões em economia para os cofres públicos de mais de 200 cidades em todo o Brasil. Por meio de soluções tecnológicas, a empresa contribui para uma gestão pública mais eficiente, transparente e segura, promovendo conectividade e inteligência nos processos administrativos.

Nesse mesmo caminho, a plataforma Obrasgov.br, gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foi criada para consolidar, sistematizar, centralizar e tornar gerenciável o controle sobre obras públicas financiadas pelo Governo Federal. Em 2023, 12.286 intervenções foram cadastradas na ferramenta. Esses projetos alcançam R$ 90,3 bi de investimentos em infraestrutura e a expectativa é a geração de cerca de 283,6 mil empregos. As informações são acessíveis pelo painel do site e atendem demanda da sociedade por mais transparência à aplicação dos recursos públicos na área de infraestrutura.

"A Sogo se especializou em desenvolver e fornecer soluções tecnológicas que impulsionam a transformação digital no setor público. Nosso objetivo é ajudar gestores a otimizar recursos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, por meio de práticas transparentes e processos mais eficazes. Nossos projetos são reconhecidos por órgãos como Tribunais de Contas, Controladoria-Geral da União e Ministério Público Federal pela contribuição com a transparência e boas práticas na administração pública", destaca Antonio Leite, Head Comercial e Vice Presidente da Sogo Tecnologia.

Um exemplo de solução é o "Papel Zero", que otimiza e virtualiza processos e rotinas, bem como integra a gestão documental, facilitando a comunicação entre setores, servidores e cidadãos. A plataforma gerou economia de mais de 25 milhões de impressões, com estimativa de redução de até 90% nos custos com papel e impressão nos órgãos públicos.

No setor educacional, a Sogo contribui para a modernização da gestão escolar com a plataforma "Educ21". Contemplando todos os processos da gestão educacional municipal, integrada ao Educacenso e demais conceitos do Governo Federal, a ferramenta permite o monitoramento em tempo real de indicadores escolares e centraliza os dados estudantis em um ambiente digital seguro. Mais de dois milhões de alunos já foram monitorados por meio da plataforma, que tem transformado a gestão de mais de 2.000 escolas em todo o Brasil.

Por fim, no segmento de mobilidade urbana, a plataforma "SGMT" oferece soluções de gestão das infrações e processos de trânsito, JARI, Boletins de ocorrência digitais, dentre outros. Homologado pelo SENATRAN, a plataforma facilita o trabalho dos agentes, agiliza processos, facilitando a interação entre cidadãos e órgãos de fiscalização. Com mais de três milhões de cidadãos impactados e de dois milhões de veículos cadastrados, a solução tem contribuído para a gestão do setor.