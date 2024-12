Estado assina termo de cooperação para investimento em hub aeronáutico em Eldorado do Sul

O vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participaram, nesta quarta-feira (18/12), do anúncio de investimento aeronáutico em Eldorado do Sul, cujo valor inicial é de R$ 35 milhões, podendo alcançar R$ 500 milhões na etapa final. A construção do Hub Aeronáutico Aero Eldorado é uma iniciativa do consórcio que leva o mesmo nome do empreendimento e tem como objetivo desenvolver e expandir a operação aérea de aeronaves executivas e formar profissionais do setor. Para o futuro, a ideia é incluir hotéis e outros serviços. A previsão é a geração de 1 mil a 1,5 mil empregos diretos na operação, e de até 1,5 mil vagas diretas e mais 6 mil indiretas na fase de obras.

Na ocasião, o vice-governador e o secretário de Desenvolvimento Econômico assinaram um termo de cooperação com representantes do Aeroclube de Eldorado do Sul e do consórcio. O ato formaliza a disposição do Estado em contribuir, dentro da sua competência, para dar celeridade às etapas seguintes para a consolidação do evento.

Gabriel Souza destacou os investimentos no setor privado como um fator que estimula o desenvolvimento de diversas áreas da economia regional. "É muito importante para a região, gera emprego, renda, aquece a economia, tem tudo a ver com os demais investimentos que estão acontecendo aqui no entorno por parte do Estado. Além disso, a estrutura também será fundamental para, eventualmente no futuro, utilizarmos para apoio em eventos climáticos extremos, como o que vivemos neste ano", disse o vice-governador.

Ernani Polo disse que o governo do Estado vem atraindo diferentes setores. “Mesmo com todos os desafios que enfrentamos em 2024, este foi um ano em que investidores das mais diversas áreas apostaram no RS para construir novos projetos ou ampliar os empreendimentos que já tinham aqui. Esta é uma prova que o Rio Grande do Sul é um ambiente atrativo para os negócios e é um estímulo a mais para continuarmos a trabalhar por um futuro próspero para todos que aqui vivem e decidem produzir”, destacou o secretário.

O consórcio é um grupo formado pela RGS Engenharia, Construtora Pelotense, Ribas Splettstosser Arquitetura, IG Consultoria, Carvalho Netto Consultoria Empresarial e Fernando Manuel de Oliveira Estratégia e Desenvolvimento de Negócios. Ele nasceu para viabilizar o empreendimento que, em sua etapa inicial, tem foco em melhorias estruturais para voos executivos e, nas fases seguintes, prevê a criação de um empreendimento imobiliário.

Um dos sócios do consórcio, Eduardo Ribas disse que levou a ideia para o Estado por meio do secretário Ernani Polo, que ofereceu apoio desde o começo. "Nos encontramos há sete meses, no Centro Administrativo de Contingência (CAC). Apresentamos o projeto para o Estado porque entendemos que é fundamental o suporte do governo. Vai melhorar o deslocamento, a logística, refletir na economia local e no desenvolvimento econômico da região", disse.

O presidente do Aeroclube de Eldorado do Sul, Wilson Schmidt, salientou que o projeto deve intensificar o movimento no Aeroclube. “Além do aumento do movimento do clube, que agora é Aeroporto Eldorado, também vai facilitar a questão da aviação privada, como jatos e aviões particulares, que vão poder utilizar esse aeródromo para suas operações. Também haverá crescimento da região, com a construção do Boulevard, que terá hotéis, postos de abastecimentos aéreos e terrestres, e construção de um centro de distribuição. Com 120 mil metros, ele terá uma pista preparada para cargas terrestres e aéreas”, disse.

Local do Hub

A localização estratégica do projeto é um dos pontos destacados pelos representantes do Consórcio SGR. Além da proximidade da Scala Data Centers, o Hub ficará perto de rodovias fundamentais para o sistema logístico do Estado (BR-116, BR-290, BR-101, BR-448, BR-470/RS e RS-401).

O empreendimento também visa o desenvolvimento imobiliário e comercial. Futuramente, o projeto pretende contar com galpões logísticos, posto de combustíveis para transporte por terra e ar, área comercial, museu temático e hotel.