Migração de sistemas fiscais requer mapeamento detalhado

O Document and Reporting Compliance (SAP DRC) substitui soluções anteriores, como o SAP GRC, com foco na automação de processos fiscais, integração em nuvem e conformidade com legislações locais e internacionais. Apesar de suas vantagens, a implementação exige cuidados para evitar problemas que podem impactar o desempenho da empresa.

Lyniker Aoyagui, gerente de projetos Samsung SDS, destaca que a migração de sistemas fiscais críticos requer mapeamento detalhado de processos e dados, bem como cronogramas claros.

“Erros no planejamento podem levar à incompatibilidade de sistemas ou falhas operacionais durante a transição. Por isso, entre as soluções, é recomendado envolver equipes multidisciplinares (TI, compliance e negócios) desde o início e realizar testes rigorosos antes da migração total”, explica.

Ele ressalta que as empresas devem se organizar com antecedência para realizar a transição para o SAD DRC.

“A transição para o SAP DRC exige planejamento e organização antecipada devido à complexidade envolvida na adoção de novas soluções fiscais digitais”, afirma. “Esse tipo de mudança afeta diretamente os processos financeiros, tributários e de conformidade da empresa”, explica.

A seguir, Aoyagui lista as principais razões para fazer uma organização antecipada:

Prazo regulamentar: cumprir os prazos estabelecidos pela legislação local e evitar multas por descumprimento;



Ajustes nos processos internos: garantir que todas as áreas afetadas pela mudança estejam alinhadas, desde o setor de Tecnologia da Informação (TI) até os times de finanças e contabilidade;



Mitigação de riscos: planejar com antecedência ajuda a identificar e resolver potenciais falhas antes de impactarem as operações;



Treinamento e adaptação: as equipes precisam estar familiarizadas com a nova tecnologia para operar o sistema com eficiência;



Garantia de conformidade fiscal: evita riscos relacionados a inconsistências nos dados enviados ao governo, o que pode levar a penalidades severas.





Aoyagui também destaca que, na prática, determinados cuidados podem ajudar a evitar problemas que podem impactar o desempenho da empresa nessa transição:



Mapeamento de processos: realizar um diagnóstico completo dos processos atuais para entender como eles serão impactados pela adoção do SAP DRC;



Engajamento das equipes: envolver os principais stakeholders, incluindo os setores de TI, jurídico e contábil, para assegurar que todos entendam suas responsabilidades;



Testes extensivos: realizar testes antes da implementação final para identificar inconsistências e avaliar o desempenho;



Backup de dados: garantir que os dados fiscais e financeiros estejam protegidos e disponíveis caso algo inesperado ocorra;



Monitoramento pós-implementação: após a transição, manter uma fase de acompanhamento para corrigir possíveis erros rapidamente;



Escolha de parceiros especializados: contar com suporte de empresas experientes no uso do SAP DRC reduz significativamente os desafios da implementação.





Parceria estratégica pode ajudar na transição



Na visão de Aoyagui, para empresas que ainda precisam se organizar, vale considerar o apoio de uma empresa especializada no processo de transição para o SAP DRC, serviço esse oferecido pela SAMSUNG SDS.

“Uma parceria estratégica pode ajudar a empresa a tornar esse processo mais facilitado. Em alguns casos, é possível contar com soluções personalizadas e suporte técnico que podem simplificar as etapas de implementação”, diz.

O gerente de projetos lista algumas ações práticas que são promovidas pelas SAMSUNG SDS para empresas que realizam a transição com o seu suporte:

Consultoria especializada: análise dos processos atuais e do planejamento da migração;



Automatização de processos: implementa ferramentas de automação para reduzir o risco de erros manuais e acelerar os fluxos de trabalho;



Treinamento e capacitação: oferece treinamento para as equipes internas das empresas, com objetivo de assegurar que os profissionais estejam aptos a utilizar o sistema;



Suporte contínuo: disponibiliza suporte técnico em todas as fases do projeto, incluindo a fase de pós-implementação;



Experiência: conhecimento de SAP para ajudar empresas a cumprir os requisitos fiscais.

“Essas estratégias permitem que os clientes de uma parceria estratégica realizem uma transição tranquila”, conclui Aoyagui.





