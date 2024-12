Tecnologias avançam para combater alto índice de acidentes no campo

Apesar de ser um dos líderes globais do agronegócio, o Brasil ainda enfrenta um grande desafio nesse campo: garantir a integridade física dos trabalhadores. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), revelam que, entre 2012 e 2022, mais de 80 mil acidentes foram registrados em atividades agrícolas, o que corresponde a 13% do total de 613 mil ocorrências nesse período. Os cultivos com o maior número de acidentados nesses dez anos foram: cana-de-açúcar (24.154), soja (14.600), laranja (9.965) e outras frutas (9.200).

Outro dado preocupante apontado pelo Observatório é que as interações com máquinas e equipamentos são a principal causa de acidentes de trabalho, representando 14,8% das ocorrências em uma década. Diante desse cenário, a tecnologia vem proporcionando avanços na proteção dos trabalhadores do campo.

Especialista em gestão de riscos e danos em operações logísticas, a AHM Solution tem implantado dispositivos que aumentam a segurança nas interações entre pessoas e máquinas agrícolas. Uma delas é o sistema de detecção por proximidade Hit-Not. Essa tecnologia utiliza campos magnéticos para detectar a proximidade de pedestres, especialmente em áreas de baixa visibilidade, como aquelas com poeira, fumaça ou obstáculos naturais. “É um sistema ideal para operações em grandes plantações, alertando operadores de veículos sobre a presença de pessoas próximas, o que reduz drasticamente o risco de atropelamentos”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution.

Ele também cita como exemplo as câmeras Proxicam, equipadas com inteligência artificial e que detectam pedestres e veículos mesmo que estes não estejam utilizando equipamentos de segurança, como coletes reflexivos. “Essa tecnologia é recomendada para ambientes agrícolas adversos, oferecendo um desempenho consistente mesmo sob condições climáticas extremas”, completa Moreira.

Já as câmeras Motec são mais robustas e projetadas para monitorar e auxiliar nas manobras de veículos pesados, como tratores e colheitadeiras. “A solução reduz pontos cegos e melhora a visibilidade em plantações de médio e grande porte, proporcionando maior segurança para operadores e pedestres”, diz o especialista.

Por fim, o IRIS 860 utiliza luz infravermelha para identificar fitas refletivas em uniformes, permitindo a detecção precisa de pedestres em zonas de tráfego intenso. “Esse sistema é bastante utilizado para proteger trabalhadores durante a colheita e o transporte interno de produtos”, salienta Moreira.

Resultados no campo

Em uma operação agrícola no Centro-Oeste brasileiro, a implementação de câmeras Motec e do sistema IRIS 860 reduziu em 40% os acidentes envolvendo colheitadeiras e empilhadeiras. “Além desses dispositivos, o uso de sistemas como o Hit-Not e o Proxicam também têm contribuído para a criação de ambientes de trabalho mais seguros, permitindo uma melhor gestão de tráfego em plantações e áreas de armazenamento”, relata o CEO da AHM Solution.

Ele destaca outra vantagem do investimento em tecnologias no campo: "Elas não apenas reduzem os riscos de acidentes, mas permitem que as operações agrícolas aumentem sua produtividade, sem comprometer a integridade dos trabalhadores do campo".

Moreira salienta ainda a importância da segurança para a conformidade do agronegócio com as normas internacionais de sustentabilidade. “Realizamos um assessment (diagnóstico) completo das operações, identificando pontos críticos e propondo soluções rastreáveis. Essa abordagem integrada é essencial para atender às demandas do setor e proteger vidas", conclui.

