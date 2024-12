Novo hub visa promover a inovação no estado do Paraná

O Governo do Estado do Paraná, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR), o EcoHub e a Softex anunciam o lançamento do Hub Softex Paraná. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação estadual, ampliando a oferta de oportunidades, serviços e ferramentas de apoio à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico no estado.

“A inovação só faz sentido se for para melhorar a vida das pessoas e essa parceria vai fortalecer ainda mais os nossos ativos”, avalia José Maurino Oliveira Martins, secretário executivo do Separtec.

O Hub Softex Paraná atuará como um catalisador para a aplicação regional do portfólio da Softex, abrangendo áreas estratégicas como microeletrônica, cibersegurança e inteligência artificial (IA). A parceria busca intensificar as conexões nacionais e internacionais em pesquisa, desenvolvimento, inovação (P,D&I) e negócios, além de fomentar o adensamento do potencial científico e tecnológico do estado.



“A expansão das ferramentas da Softex no Paraná visa impulsionar a economia baseada em ciência e tecnologia, fortalecer a competitividade industrial, alinhar o estado às tendências globais de inovação e consolidá-lo como referência nacional no setor”, ressalta Josefina Gonzalez, presidente da Assespro-PR.

Entre as iniciativas do Hub Softex Paraná, destacam-se formações técnicas e residências tecnológicas e o Observatório Softex, voltado para inteligência estratégica setorial. O HUB se beneficiará ao acessar programas como a Escola do Trabalhador 4.0 e o EmbarcaTech, para capacitar profissionais em habilidades do futuro, enquanto o Brasil IT+, projeto de internacionalização realizado em parceria com a ApexBrasil, buscará ampliar o alcance global das empresas locais.

Adicionalmente, o Hub oferecerá suporte às startups e empresas por meio das metodologias desenvolvidas em programas como o Conecta Startup Brasil e da aceleradora HandsOn, além de iniciativas voltadas à inovação aberta. Na área de sustentabilidade e equidade, o LISS – Laboratório de Inovação Social Softex e o Ela Empoder@, promoverão o empreendedorismo feminino e ações de impacto social.



“A inauguração do Hub Softex Paraná representa um marco para o ecossistema de inovação do estado, alinhando esforços públicos e privados para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico da região”, destaca Ruben Delgado, presidente da Softex.