Micro:bit lança plataforma para crianças aprenderem IA

A micro:bit Foundation anunciou o micro:bit CreateAI, uma nova plataforma projetada para ajudar estudantes a explorar conceitos de inteligência artificial (IA) por meio de sensores de movimento e aprendizado de máquina. A ferramenta, baseada na web e disponível gratuitamente, foi desenvolvida para permitir a criação de projetos tecnológicos com aplicações de IA em aproximadamente 90 minutos.

De acordo com Emma Scott, diretora de produtos da micro:bit Foundation, o objetivo da iniciativa é tornar a IA mais acessível e promover uma abordagem prática para estudantes entenderem seus conceitos. “Essa ferramenta possibilita que alunos treinem modelos de aprendizado de máquina com dados reais e implementem soluções no dispositivo de maneira intuitiva”, afirmou Scott.

O que é a micro:bit?

A micro:bit é um microcomputador criado para facilitar o aprendizado de tecnologia em escolas e outros ambientes educacionais. O dispositivo é equipado com sensores, LEDs e conectividade sem fio, permitindo o desenvolvimento de projetos interativos que envolvem resolução de problemas e aplicações de programação. A micro:bit Foundation destaca que a simplicidade e versatilidade do dispositivo possibilitam introduzir crianças e jovens a áreas como robótica e inteligência artificial.

Integração com o Microsoft MakeCode

A plataforma CreateAI está integrada ao codificador Microsoft MakeCode e utiliza os sensores do micro:bit para coletar dados em tempo real. Esses dados podem ser empregados para treinar, testar e aprimorar modelos de aprendizado de máquina, que são posteriormente incorporados a códigos programados e carregados no dispositivo.

Apoio aos educadores

O desenvolvimento do CreateAI contou com a colaboração de educadores, visando oferecer uma experiência acessível e intuitiva. Segundo a micro:bit Foundation, também estão disponíveis materiais complementares, como guias do usuário, dicas de ensino e glossários sobre IA, que visam apoiar professores na introdução de conceitos de IA em sala de aula.

Importância da alfabetização em IA

O aprendizado sobre IA vem ganhando destaque nas escolas como uma habilidade essencial para o futuro digital. De acordo com um relatório da UNESCO, a alfabetização em IA está sendo integrada a currículos em diversos países como parte das competências fundamentais do século XXI. O CreateAI tem foco no aprendizado de máquina (ML), uma área da IA que se baseia na análise de dados para tomadas de decisões computacionais. Segundo a micro:bit Foundation, os estudantes podem compreender como seus dados moldam modelos de aprendizado e utilizá-los em projetos práticos.

Emma Scott também enfatiza a importância de ensinar habilidades relacionadas à privacidade e à ética no uso de IA. “Além de aprender a programar, os estudantes são incentivados a refletir sobre os desafios da coleta de dados e o impacto da inteligência artificial na sociedade”, explicou.

Experiência prática e interativa

O CreateAI se diferencia ao proporcionar uma experiência concreta e interativa no aprendizado de IA. A plataforma incentiva o pensamento criativo, a resolução de problemas e a colaboração entre os estudantes, ao mesmo tempo que aborda aspectos éticos relacionados ao uso da tecnologia. Alunos podem ver, por exemplo, como seus movimentos são convertidos em dados em tempo real, criando modelos personalizados.

Integração com outras plataformas

O micro:bit CreateAI também complementa outras ferramentas educacionais populares, como o Tinkercad, que permite a criação de protótipos em 3D e circuitos eletrônicos. A combinação dessas plataformas possibilita que estudantes ampliem suas competências tecnológicas, integrando áreas distintas do conhecimento para desenvolver soluções criativas e inovadoras.

Disponibilidade e próximos passos

O micro:bit CreateAI já está disponível on-line e inclui materiais introdutórios, como projetos baseados em IA e glossários detalhados. A micro:bit Foundation também planeja lançar novos recursos em 2025, como traduções e planos de aula adicionais.