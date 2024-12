Nuvei anuncia Juan Jorge Soto como General Manager para a AL

A Nuvei, fintech canadense de meios de pagamentos, anuncia a chegada de Juan Jorge Soto como General Manager para a América Latina, uma posição recém-criada para liderar a expansão estratégica da companhia na região. A nomeação reflete o compromisso da Nuvei em se posicionar como um dos maiores players da região, fortalecendo sua presença local e ampliando sua oferta de soluções de pagamento para atender às necessidades das empresas que atuam com comércio eletrônico.

Com mais de 15 anos de experiência na liderança de empresas de meios de pagamento, bancos e companhias aéreas, o executivo chega com a missão de impulsionar a expansão da empresa na região, construindo parcerias estratégicas que permitam aos clientes locais e internacionais expandirem seus negócios no e-commerce.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada de Juan Jorge Soto à equipe da Nuvei. Sua experiência será fundamental para fortalecer nosso compromisso de oferecer soluções de pagamento integradas e estratégicas, ajudando empresas a superar desafios no comércio eletrônico, seja no mercado local ou em escala global”, afirma Yuval Ziv, presidente da Nuvei.

A chegada de Juan Jorge Soto marca um passo decisivo da Nuvei de impulsionar sua expansão na região. No início do ano, a companhia lançou a adquirência direta na Colômbia. Esse novo serviço representa a possibilidade de expansão ainda maior dos negócios na América Latina.

A Nuvei oferece uma grande variedade de métodos de pagamento alternativos (APMs). São mais de 700 opções disponíveis. Essa ampla oferta permite que empresas globais integrem meios de pagamento locais, como o Pix no Brasil, atendendo às preferências regionais dos consumidores. Entre as opções disponíveis estão carteiras digitais, pagamentos móveis e transferências bancárias, que contribuem para a capacidade da fintech de processar até US$ 200 bilhões anualmente.

“É uma honra assumir a liderança da Nuvei na região, uma empresa amplamente reconhecida por sua inovação no setor de pagamentos. Estou motivado pelas inúmeras oportunidades de impulsionar o crescimento na América Latina. Meu foco será desenvolver estratégias que ampliem nossa presença regional e fortaleçam os planos de expansão de nossos clientes, buscando oferecer soluções de pagamento cada vez mais eficazes e inovadoras”, afirma Soto.

Antes de ingressar na Nuvei, Soto liderou a venda da SafetyPay para a Paysafe, onde posteriormente ocupou os cargos de CFO e COO para as operações da empresa na América Latina. Com mestrado em Finanças pela Tulane University, experiência como empreendedor e membro de conselho, o executivo traz uma abordagem estratégica para finanças e operações, que apoiam o crescimento e a inovação da companhia.