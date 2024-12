PipeRun lança novidades no CRM focadas em vendas para PMEs

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, terá novidades na plataforma. Nesta quarta-feira (18), será realizado um webinário para que os participantes possam explorar as funcionalidades recém-lançadas, além de aprender como otimizar vendas e melhorar a competitividade de empresas de serviços e SaaS. Na oportunidade, será possível interagir com especialistas sobre o uso prático das ferramentas.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, as inovações vão aprimorar a gestão de vendas de empresas de serviços e SaaS. “Com foco em produtividade, os recursos visam melhorar a eficiência das equipes comerciais e otimizar resultados”, explica.

Entre as principais inovações, está o novo construtor de landing pages, que permite a criação de páginas de vendas com mais eficiência, reduzindo a perda de oportunidades. A plataforma também integrou um módulo de atendimento via WhatsApp, centralizando a comunicação omnichannel dentro do CRM, o que facilita o processo de vendas e atendimento.

IA para automação de vendas avançada

Outras novidades incluem a disponibilização de mais de mil modelos de e-mail marketing, otimizados para melhorar as taxas de conversão, e a integração com pixel de conversão, conectando o CRM e plataformas como Google, Bing, LinkedIn e Meta, ampliando a precisão na segmentação e qualificação de leads. Além disso, a PipeRun incorporou inteligência artificial (IA) para analisar ligações e e-mails, treinando vendedores em tempo real, e aprimorou sua automação de vendas avançada, o que visa aumentar a eficiência ao longo do funil de vendas, desde a captação até o fechamento de contratos.

Reichert destaca que essas inovações visam resolver desafios comuns enfrentados pelas Pequenas e Médias Empresas (PMEs) brasileiras. “Elas oportunizam a redução de custos operacionais, por meio da centralização de ferramentas, e o aumento da produtividade, com processos e automações mais eficientes. Com a aplicação de inteligência artificial e novas funcionalidades buscamos melhorar as taxas de conversão dos nossos clientes e tornar as campanhas de marketing mais eficazes, otimizando a aquisição e qualificação de leads”, afirma.

O CRO da PipeRun acrescenta que as atualizações surgem a partir de feedbacks dos mais de 15 mil usuários do CRM PipeRun. "Cada funcionalidade foi desenvolvida a partir da cocriação com nossos clientes, focando na resolução de desafios de produtividade, conversão e gestão", finaliza Fausto Reichert.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.500 empresas e 12.000 vendedores em todo o país.

Serviço: Webinário PipeRun

Quando: 18 de novembro às 11h

Link de inscrição: Inscrição Webinário