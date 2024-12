Homem esfaqueia colega de trabalho e foge de barco para Barra do Guarita

Um homem de 29 anos foi esfaqueado no abdômen por um colega de trabalho na manhã desta terça-feira, dia 17, enquanto aguardavam para pegar um brinde da empresa em que trabalham em Itapiranga, no Extremo-Oeste catarinense.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma testemunha que estava no local durante o ataque relatou que vários funcionários ocupavam o micro-ônibus e enquanto esperavam, o autor tirou uma faca da mochila e foi em direção à vítima, desferindo um golpe na barriga. Em seguida, ele fugiu correndo para o rio, sem que ninguém pudesse segurá-lo.

Ainda conforme a PM, durante registro do boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento que flagraram o momento do fato foram anexadas ao processo.

O trabalhador ferido foi levado por populares até o hospital para atendimento médico. Na unidade de saúde, a guarnição encontrou e apreendeu a faca, com 19 cm de lâmina, utilizada no crime.

De acordo com relatos de outras pessoas que presenciaram a cena, o autor fugiu com um barco pelo rio Uruguai e teria ido para Barra do Guarita (RS). Conforme uma testemunha, na noite anterior, o autor havia ameaçado a vítima, que já possuía uma desavença com o envolvido.

A PM esteve no hospital e conversou com o médico que atendeu o trabalhador. Ele relatou que o corte foi profundo e causou uma lesão grave. O profissional ainda informou que o paciente foi transferido para o hospital de São Miguel do Oeste.

Até o fechamento da matéra, o autor não havia sido localizado.