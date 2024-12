Cabotagem no Brasil apresenta oportunidades e desafios para o setor logístico

A Complex ampliou suas soluções logísticas no Brasil. Com experiência em operações de cabotagem e no transporte de cargas de alto valor, a empresa busca conectar diferentes regiões do país, adaptando suas estratégias às necessidades do mercado.

A cabotagem, um dos focos da atuação da Complex, apresenta-se como uma alternativa viável ao transporte terrestre, especialmente em áreas de difícil acesso, que busca oferecer benefícios econômicos e ambientais para o setor logístico.

Claudia Crisci, Sales Manager especializada no produto de cabotagem, explica que este modelo de transporte é essencial para conectar locais como Manaus ao restante do país. “A cabotagem é uma solução estratégica que reduz custos, aumenta a segurança das operações e minimiza o impacto ambiental do transporte de cargas”, destaca Claudia.

Além disso, a Complex busca desenvolver soluções logísticas para o transporte de cargas de alto valor, utilizando tecnologia de ponta para alcançar um nível de sucesso de rastreabilidade, segurança e eficiência em todas as etapas da operação.

A presença da empresa na Amazônia é outro ponto de destaque. A Complex oferece rotas customizadas para atender às particularidades dessa região, buscando promover a integração entre mercados e a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento econômico local.