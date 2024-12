Má postura impulsiona afastamentos por doenças ocupacionais

Um estudo recente do Ministério da Previdência Social aponta que a hérnia de disco e a dor lombar estão entre as principais causas de afastamento temporário do trabalho no Brasil. Em 2023, a hérnia de disco foi responsável pelo afastamento de 51,4 mil beneficiários, enquanto a dor lombar ocupou a segunda posição, afastando 46,9 mil trabalhadores. O levantamento faz parte de um conjunto de dados que revelou mais de 2,5 milhões de benefícios concedidos por incapacidade temporária no país ao longo do ano.

Os números chamam atenção para a necessidade de práticas que previnam problemas posturais e doenças ocupacionais, sobretudo em ambientes de trabalho onde a ergonomia nem sempre recebe a devida atenção. Um artigo feito pela WR Medicina e Segurança do Trabalho aponta que a má postura e o uso de mobiliário inadequado são fatores agravantes para essas condições, além de contribuírem para a redução da produtividade no ambiente profissional.

A ergonomia surge como uma solução prática e preventiva para reduzir os índices de afastamento por problemas de coluna. O Guia de Orientações Ergonômicas do Governo Brasileiro também enfatiza a importância de um mobiliário adequado, como mesas e cadeiras ajustáveis, para minimizar os riscos ergonômicos. Além disso, algumas práticas simples podem ser adotadas no dia a dia para evitar desconfortos e melhorar a qualidade de vida no trabalho:

O monitor deve ser posicionado na altura dos olhos, de forma a evitar sobrecarga no pescoço e nos ombros.





A cadeira precisa estar ajustada para apoiar completamente a lombar, sendo ideal o uso de modelos com apoio regulável, que ajudam a manter a postura correta.





O uso de mesas com altura regulável, como mesas elétricas, possibilita alternar entre trabalhar sentado e em pé, aliviando tensões no corpo.





Apoios para pés e teclados são acessórios que garantem maior conforto e ajudam a manter o alinhamento corporal.





Pausas regulares para alongamentos devem ser realizadas, com breves movimentações a cada hora para aliviar tensões musculares.

De acordo com César Soares, gerente de E-commerce da Mixtou, a procura por itens ergonômicos tem crescido significativamente. “A adoção de equipamentos ergonômicos se tornou essencial em muitos ambientes de trabalho. Esses produtos oferecem conforto e segurança, ajudando a prevenir dores e afastamentos relacionados à má postura”, afirma.

Ele ressalta que os produtos da PIX, que são vendidos pela Mixtou, buscam atender às necessidades dos consumidores com uma linha diversificada de produtos voltados à ergonomia. "Disponibilizamos mesas elétricas com regulagem de altura e suportes para notebooks e monitores que ajudam a compor uma estação de trabalho confortável e funcional. Nosso objetivo é oferecer soluções práticas para melhorar o bem-estar durante a jornada de trabalho", explica.

Ainda de acordo com César, a adoção de práticas ergonômicas, associada ao uso de equipamentos adequados, como os oferecidos pela PIX, representa uma solução prática e acessível para reduzir o impacto das doenças ocupacionais e promover ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.