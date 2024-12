Nomus anuncia atualizações no sistema ERP Industrial

A Nomus, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor industrial, anunciou atualizações importantes no Nomus ERP Industrial, seu sistema de gestão empresarial. As melhorias visam otimizar os processos de requisição de materiais, tornando-os mais ágeis, confiáveis e rastreáveis, atendendo às demandas operacionais de seus clientes.

Entre as novas funcionalidades destacam-se a inserção de unidade de medida secundária, que oferece mais flexibilidade ao permitir o controle de produtos em diferentes unidades de medida, e a funcionalidade de estorno e devolução de requisições de materiais, destinada a corrigir ou reverter saídas de estoque realizadas por engano ou em situações específicas, como problemas de fabricação. Ambas as inovações prometem maior precisão no controle de estoque e redução de desperdícios.

Outras melhorias incluem a implementação de um sistema de autocomplete para facilitar a identificação do funcionário responsável pela requisição e a possibilidade de geração de documentos em PDF, otimizando o registro e o compartilhamento das solicitações realizadas no sistema.

Segundo Thiago Leão, sócio-consultor da Nomus, as mudanças refletem o compromisso da empresa em ouvir as necessidades de seus clientes e entregar soluções que minimizem erros operacionais e aumentem a eficiência dos processos industriais. “Essas atualizações são parte de um esforço contínuo para que o sistema esteja mais completo e preparado para atender as particularidades da indústria em 2025”.

As mudanças reforçam a estratégia da Nomus de oferecer ferramentas que promovam integração e confiabilidade na gestão de materiais industriais, contribuindo diretamente para a redução de custos e aumento da produtividade nas indústrias que utilizam o sistema.