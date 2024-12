Seguro Fiança Locatícia cresceu 25,7% até agosto, diz CNseg

O Seguro Fiança Locatícia arrecadou R$ 1,147 bilhão acumulado, de janeiro a agosto de 2024, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). De acordo com a organização, em comparação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 25,7%.

Em abril, a CNseg já havia divulgado que o desempenho desta forma de garantia, no mês de janeiro, era o melhor em cinco anos. Segundo dados da entidade, a alta foi de 195% entre 2020 e 2024, ano que alcançou quase R$ 130 milhões ante cerca de R$ 44 milhões, cinco anos antes.

Para Laura Arruda, responsável pelo setor de Seguro Fiança Locatícia na Genebra Seguros, o crescimento nos meses de 2024 reflete uma expansão significativa da modalidade. “Essa tendência positiva reforça o papel do Seguro Fiança como uma ferramenta essencial para dinamizar e simplificar o mercado de locação, ao mesmo tempo em que oferece proteção tanto para locadores quanto para locatários”.

Segundo a CNseg o produto é um dos mais procurados por inquilinos e tem se consolidado como uma das principais alternativas ao fiador. Aos locatários é dada a possibilidade de pagamento parcelado, o que facilita o acesso ao produto. Também são oferecidos aos inquilinos serviços adicionais, como chaveiro e eletricista.

“A alta aderência a este tipo de seguro pode ser atribuída a diversos fatores que refletem mudanças no comportamento dos consumidores, nas dinâmicas do mercado de locação, na oferta do produto e na conscientização promovida por seguradoras, além do impacto do contexto econômico e da regulação do setor”, destaca a especialista.

De acordo com a CNseg, o estado de São Paulo apresentou a maior procura pelo seguro, no primeiro mês do ano, com arrecadação de R$ 68 milhões e desembolsos, que somam quase R$ 31,6 milhões, para pagamento das indenizações. Minas Gerais ficou em segundo lugar. O estado arrecadou R$ 16,8 milhões e retornou aos segurados R$ 11,3 milhões. Em âmbito nacional, foram pagos R$ 375 milhões em ressarcimentos a proprietários de imóveis e imobiliárias, no período de janeiro a agosto.



Alta nos pagamentos de indenizações

A especialista da Genebra Seguros explica que o Seguro Fiança Locatícia garante o pagamento de indenização ao locador do imóvel, em caso de inadimplência do inquilino. A cobertura básica do seguro inclui o pagamento de encargos, além do aluguel, assim como multas e reparos necessários no imóvel.

“É uma solução estratégica com benefícios para proprietários de imóveis e imobiliárias, como segurança financeira, redução de conflitos e agilidade nas locações. A alta adesão é atribuída à praticidade, substituição de garantias tradicionais, maior segurança, inovação das apólices e digitalização”, explica Arruda.

O levantamento da CNseg também apontou altas no pagamento de ressarcimentos aos segurados, nos meses de janeiro dos últimos cinco anos. Os dados revelam que as indenizações somaram R$ 16,3 milhões em 2020, enquanto em 2024 quase alcançaram R$ 57 milhões, um crescimento de 249,7%. Em relação ao ano passado, o aumento foi de 8,8%.

“A modalidade é percebida como uma solução confiável por proprietários de imóveis e imobiliárias, devido à possibilidade de inadimplência elevada, em contextos de instabilidade econômica. As dificuldades econômicas podem levar os locadores a optarem pelo Seguro Fiança, como forma de mitigar riscos financeiros”, finaliza Arruda.

Para mais informações, basta acessar: genebraseguros.com.br/