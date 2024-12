Full Sail divulga retrospectiva e expectativas para 2025

A Full Sail University acaba de divulgar a retrospectiva 2024 com os projetos e eventos promovidos pela instituição ao longo deste ano. A universidade, com sede em Orlando, nos Estados Unidos, também revelou os próximos planos da empresa para 2025.

A Creativity Marathon garantiu 72 escolas participantes, mais de 1.700 alunos e 283 projetos submetidos para aprovação. A Full Sail também realizou uma nova edição da Game Jam, espaço para desenvolvimento de projetos tecnológicos aos alunos participantes que desempenhou mais de 190 ideias em 40 escolas.

Em 2024, a Tech Fest - projeto em que os alunos colocam a “mão na massa” para desenvolverem projetos que são inovadores e ligados à tecnologia - envolveu 46 escolas e 508 alunos. O Teacher Professional Development, por sua vez, contou com a participação de 808 professores, com mais de 500 projetos para avaliação.

Dentre outras iniciativas, os alunos também puderam participar de eventos como a Info Session e o Virtual Behind Scenes, além das eletivas, projetos pontuais e testes vocacionais, entre outros.

“Em 2024 realizamos muitos eventos, fizemos laços de parceria com colégios do Brasil todo e, juntamente, diversas visões e projetos que realçam a importância das carreiras criativas”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

“Avalio o ano de forma positiva, mesmo com muitos eventos sendo promovidos todos foram concluídos com grande êxito pela participação de novos alunos e, por consequência, novas visões criativas que serão colhidas de médio a longo prazo”, reitera.

A Community Outreach Director da Full Sail University chama a atenção para a importância da participação das escolas parceiras e alunos nos eventos da universidade. “Essa participação traz ainda mais proximidade com a Full Sail e, claro, maior divulgação sobre como é trabalhar com carreiras criativas, onde arrumar oportunidades e sobre o ‘fazer acontecer’”.

Na avaliação de Olival, o Tech Fest é um dos maiores e mais relevantes eventos realizados pela Full Sail em 2024. “Esse projeto exige um desafio de produção grande dos alunos que, ao final, sempre nos surpreendem com suas entregas”, afirma. “Produzir um personagem 3D também exige concentração, criatividade e muita resiliência”, completa.

Dentre as iniciativas para 2025, Olival revela que a universidade pretende realizar ainda mais projetos que fomentem a criatividade aos jovens e alunos.

“Todas as ações promovidas em 2024 serão realizadas novamente no próximo ano, ainda com acréscimo de novos eventos on-line e o Music Arena. O ano de 2024 vai deixar saudade, mas estamos prontos para começar um novo ciclo”, afirma Olival. “Estamos apenas começando e esperamos que 2025 chegue com ainda mais iniciativas que fazem a diferença”, finaliza.

