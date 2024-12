Setor de Startups cresce e empresa carioca triplica receita

O ano de 2024 parece ser mesmo das startups no Brasil. Cada empreendimento no país teve um faturamento médio de R$ 737 mil neste período e 45,4% das empresas desse porte encontram-se em fase de tração ou escala, de acordo com estudo da Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS).



Criar soluções para as dores de outras companhias é algo comum entre as startups, como aponta ainda o estudo da ABSTARTUPS. De acordo com o levantamento, 82,7% desses empreendimentos têm como target o B2B ou B2B2C e 39% delas utilizam o SaaS como modelo de negócio.

A pesquisa também revela que o desenvolvimento de tecnologias é outro ponto em comum entre as startups, fato observado com a explosão de empreendimentos nos segmentos Edtech, Fintech e Tech. Nesse sentido, a startup carioca Zapper integra a estatística, uma vez que utiliza recursos de Machine Learning e de Inteligência Artificial, em sua solução para o monitoramento de mensagens de WhatsApps Corporativos.

Com colaboradores já em sete estados brasileiros, e mais de 100 clientes em sua carteira, Zapper é uma das 16.396 empresas que sentem os efeitos desse clima favorável para o setor. O faturamento da empresa está prestes a triplicar neste ano de 2024. O resultado é decorrente da estruturação de sua área comercial e da internacionalização da empresa, que hoje já conta com clientes no Brasil, Chile, México e Portugal.

Entre as organizações atendidas pela startup estão principalmente companhias do segmento financeiro, farmacêutico, varejo e demais organizações onde seus colaboradores utilizam o WhatsApp profissionalmente e necessitam gerenciar e tirar insights dessa comunicação.

Fundada por Frederico Groth e Gabriel Almeida em 2016, Zapper foi uma das primeiras empresas do Brasil a desenvolver um Chatbot. No ano de 2020, perceberam certa saturação desse mercado e inovaram na ferramenta de monitoramento de conversas por WhatsApp em empresas. Direcionada inicialmente para o departamento de compliance das corporações, para identificar desvios de conduta de colaboradores, fraudes e infrações às normas das empresas, a plataforma passou a ser adotada também por outros setores como marketing, vendas e atendimento ao cliente, para tirar insights e inteligência nesta comunicação.

Em 2024, Zapper já ajudou seus clientes a monitorar mais de 200 milhões de mensagens corporativas e foi selecionada para a lista das 100 melhores Startups do Brasil segundo o Sebrae. "Zapper foi criada a partir de uma demanda gerada por uma multinacional farmacêutica em 2020, que necessitava de algum recurso que pudesse supervisionar conversas pelo WhatsApp, entre seus representantes de venda e clientes. A ideia era identificar operações ilícitas e mitigar o problema com assertividade", relembra o CEO Frederico Groth.

"Uma vez atendida essa necessidade, percebemos que a ferramenta também poderia auxiliar, por exemplo, na coleta de dados durante o atendimento ao consumidor, no mapeamento de feedback do público e até no acompanhamento de performance de equipes de venda, funções que superaram o propósito inicial da ferramenta", completa o fundador e CTO Gabriel Almeida.

Assim como Zapper, outras startups tiveram resultados surpreendentes neste ano. A perspectiva é de que o setor de startups avance ainda mais em 2025 e promova transformações na economia, graças à convergência de tecnologias emergentes, pressões econômicas e à evolução dos hábitos dos consumidores.

Para quem busca investir em um negócio próprio e explorar soluções inovadoras no mercado, o cenário é promissor.