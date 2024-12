Parceria com influencers impulsiona estratégias de vendas

Com a aproximação das festas de fim de ano, reconhecidas como o período de maior lucratividade para o varejo, as empresas do setor atacadista têm adotado estratégias inovadoras para atrair consumidores. As redes sociais destacam-se como uma ferramenta essencial nesse contexto. De acordo com pesquisa da NIQ Ebit, cerca de 50% dos consumidores brasileiros são influenciados por propagandas em redes sociais ao tomar decisões de compra online, sendo Instagram e Facebook as mais impactantes.

A Gráfica Online FuturaIM, especializada em impressos personalizados, exemplifica essa tendência ao investir em conteúdo direcionado para públicos específicos, como os millennials. De acordo com o relatório Ayden Index - Digital Report 2025, 62% desse grupo são altamente influenciados por conteúdos digitais, principalmente durante os meses de novembro, dezembro e até janeiro.

“Estamos apostando em conteúdos de entretenimento, como memes, vídeos viralizados e apresentações criativas dos nossos produtos, o que tem gerado engajamento significativo", explica Rodrigo Santos, Coordenador de Marketing e especialista em SEO da FuturaIM.

Uma das estratégias da empresa envolve parcerias com influenciadores de nichos como papelarias e design gráfico. Essas colaborações incluem publicações nos perfis da marca e dos influenciadores. “Essa abordagem fortalece a conexão com os dois públicos e tem trazido resultados positivos em engajamento, alcance e claro, número de vendas”, destaca Rodrigo.

Estudos reforçam a eficácia dessas práticas. Um levantamento da Rakuten Advertising aponta que 80% dos consumidores confiam nas recomendações de influenciadores. No Brasil, essa influência é ainda maior: 83% dos entrevistados já realizaram compras baseadas em postagens de influenciadores, com tíquetes médios superiores a R$100. Vídeos curtos, como reels do Instagram e publicações no Tik Tok, também ganham destaque, sendo o formato preferido de 55% dos consumidores, segundo o estudo.

A FuturaIM utiliza dois formatos principais em suas campanhas com influenciadores: carrosséis e vídeos curtos. Ambas as versões são publicadas nos perfis dos influenciadores e da própria gráfica, acompanhadas de cupons promocionais ou links exclusivos para facilitar a interação com os clientes.

“Nosso objetivo para o fim do ano é intensificar essas ações, considerando a alta demanda por presentes personalizados e materiais de divulgação para negócios dessa época", conclui Rodrigo Santos.