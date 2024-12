Rumo ao futuro: A Deriv abre um Innovation Hub em Nicósia para expandir a sua presença no Chipre

A Deriv reforça a sua presença no Chipre com uma mudança estratégica para Nicósia, com o objetivo de atrair os melhores talentos nas áreas de trading e fintech

Em constante evolução, a Deriv está focada na construção de um Innovation Hub para passar de corretora de forex a corretora fintech





O escritório da Deriv no Chipre, em Nicósia, encontra-se no 12.º andar do edifício Asteroid

NICOSIA, Cyprus, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, corretora online líder no setor financeiro, revelou planos para a abertura de um segundo escritório no Chipre, o que representa um passo significativo na sua expansão estratégica. Situado no 12.º andar do famoso edifício Asteroid, em Nicósia, o novo escritório reforça o compromisso da Deriv em revolucionar a tecnologia de negociação, atraindo os melhores talentos do setor.

Com uma presença global que abrange 20 localizações e 25 anos de experiência, a Deriv ganhou vários prémios “Great Place to Work”, nomeadamente pelo seu escritório em Limassol. “O Chipre é fundamental para a indústria de online trading. Consideramos Nicósia uma boa escolha devidoàsua sólida reputação como um centro próspero de investigação e tecnologia”, disse Rakshit Choudhary, Co-CEO da Deriv. “O nosso investimento aqui não só fortalece a nossa estrutura operacional, mas também nos permite explorar o ecossistema vibrante que o Chipre tem cultivado.”

Pioneiros em inovação e talento no setor Fintech

Com inauguração prevista para meados de dezembro, o escritório de Nicósia funcionará como um Innovation Hub de ponta. Esta iniciativa faz parte da visão da Deriv de evoluir de uma corretora de forex tradicional para uma empresa dinâmica na área de fintech, com um forte ênfase nos avanços tecnológicos, como a inteligência artificial (IA), análise de dados e soluções de desenvolvimento no-code/low-code. O escritório pretende atrair talentos excecionais para cargos como Trading Analysts, DevOps e WinOps Engineers e Low-Code/No-Code.

“Esta expansão pretende atrair mentes que procuram não só oportunidades de carreira, mas também acelerar o seu crescimento profissional através de cargos dinâmicos”, disse Andreas Potamitis, Diretor do escritório de Nicósia. “A Deriv oferece diversas oportunidades para os profissionais trabalharem em soluções de negociação alimentadas por IA, plataformas avançadas e projetos sofisticados, tudo isto sem longos tempos de deslocação.”

Descubra as oportunidades de carreira na Deriv.

Sobre a Deriv

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

