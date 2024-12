Pamcard é eleito pela 4ª vez como melhor Meio de Pagamento Eletrônico no TRC

O Pamcard, solução de pagamento da Roadcard, foi eleito pela quarta vez como o Melhor Meio de Pagamento Eletrônico no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC). O anúncio foi feito na 22ª edição do Prêmio NTC Fornecedores do Transporte, que aconteceu no dia 9 de dezembro, em São Paulo. A premiação, promovida pela NTC&Logística desde 1998, contempla empresas que se destacam em 15 categorias, de acordo com a avalição de transportadoras e profissionais do setor.

Neste ano, a pesquisa de mercado foi feita pelo Instituto Datafolha. O Pamcard foi vencedor do Prêmio NTC em todas as edições em que houve escolha do Melhor Meio de Pagamento Eletrônico do TRC (2016, 2022, 2023 e 2024).

O prêmio foi recebido pelo CEO da Roadcard, Felipe Dick, que destacou a importância de mais essa conquista: “Agradeço muito à NTC e aos nossos clientes, pois eles são os responsáveis por este reconhecimento. Nas quatro edições do Prêmio NTC em que a categoria de Meios de Pagamento foi avaliada, a Roadcard foi a vencedora. É uma honra e um grande desafio, pois somente neste ano movimentamos cerca de R$ 16 bilhões, o que demonstra a importância desse segmento”.

Everton Kaghofer, diretor Comercial da Roadcard, ressaltou o novo método de avaliação dos vencedores. “Ser eleitos pela quarta vez como o melhor meio de pagamentos do transporte, e agora em uma pesquisa de mercado feita pelo Datafolha, nos dá a certeza de que oferecemos as melhores soluções tecnológicas neste segmento”.

O executivo complementa: “Nosso compromisso é seguir inovando e fortalecendo parcerias com transportadoras e caminhoneiros, para que todos atendam às exigências legais com o máximo de segurança, eficiência e tecnologia”.

Sobre a Roadcard

Fundada em 2011, a Roadcard é pioneira no setor de pagamentos eletrônicos para o Transporte Rodoviário de Cargas. Por meio da Solução Pamcard, os contratantes podem pagar o frete, o vale-pedágio, o vale-abastecimento e ainda fazer a gestão de despesas e gerar o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT).

A Solução Pamcard também oferece diversos meios de pagamento no transporte de cargas: Cartão Pamcard (Bradesco ou Banco do Brasil); conta digital Pambank; tags de vale-pedágio (ConectCar, MoveMais, Sem Parar, Veloe); ou por tecnologia mobile.

Além disso, a Roadcard possibilita o pagamento do frete por PIX, de acordo com a legislação vigente.