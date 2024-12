ABO-SP abre turma de especialização em estomatologia

A Associação Brasileira de Odontologia – Secção São Paulo (ABO-SP) abriu inscrições para a segunda turma de especialização em Estomatologia, com início previsto para fevereiro de 2025. A especialização, com duração de um ano, é direcionada a cirurgiões-dentistas que desejam aprofundar conhecimentos no diagnóstico precoce e no tratamento de doenças bucais e sistêmicas, incluindo o câncer.

Com aulas realizadas às segundas-feiras, o curso é coordenado pelo professor Artur Cerri. Segundo a ABO-SP, a especialização aborda de forma abrangente a Estomatologia, uma área que conecta a saúde bucal à saúde geral do paciente. Essa relação é crucial para a prevenção e detecção precoce de condições que podem passar despercebidas em atendimentos odontológicos convencionais.

O presidente da ABO-SP, professor Mario Cappellette Jr., ressaltou a relevância da formação para a Odontologia e a saúde pública. “O diagnóstico precoce de doenças bucais, muitas vezes relacionadas a condições sistêmicas, é essencial para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Esse curso não apenas capacita os dentistas para identificarem essas condições, mas também amplia a integração entre a Odontologia e outras áreas da saúde”, afirmou.

A abordagem do curso, visa aprendizado colaborativo com profissionais de diversas especialidades. Para a cirurgiã-dentista Hellen Ribeiro Castilho, aluna da primeira turma, a formação trouxe avanços significativos para sua atuação profissional. “Me sinto muito mais preparada para atuar de forma abrangente, contribuindo não apenas para a saúde bucal, mas para a saúde geral dos meus pacientes”, destacou.

A experiência também foi valorizada por Monique Domingues, da mesma turma. “Aprender com um professor como Artur Cerri e ter contato com casos reais nos deu uma visão”, afirmou.

As vagas para a especialização são limitadas, e as inscrições já estão abertas. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da ABO-SP.