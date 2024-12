Clareamento dental melhora a autoconfiança, diz pesquisa

Pesquisas têm destacado o impacto do clareamento dental na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos. Um estudo publicado pela Journal of Dentistry, conduzido por profissionais de odontologia, explora a influência do clareamento dental na qualidade de vida do paciente e como a coloração dos dentes pode influenciar a percepção pessoal e social, evidenciando que dentes mais claros estão associados a maior confiança e bem-estar emocional.



Segundo a pesquisa, pacientes com alterações na coloração dos dentes frequentemente relatam constrangimento em situações sociais, como sorrisos e conversas, afetando sua interação com o mundo ao redor.

O clareamento dental, amplamente difundido como procedimento estético, tem sido reconhecido também como uma ferramenta importante para melhorar a autopercepção. "Ao corrigir descolorações, o tratamento ajuda a reconstruir a relação dos pacientes com sua imagem, impactando positivamente a forma como se apresentam em contextos sociais e profissionais", diz o Dr. Marcos Júnior (CRO SP 131449).

"No contexto doméstico, o clareamento dental também tem avançado com opções que contam com a aprovação da Anvisa e recomendação de dentistas, facilitando o acesso ao tratamento que antes estava restrito a ambientes clínicos", conclui o Dr. Marcos Júnior.

O estudo afirma ainda que, o impacto do clareamento dental vai além da estética. “Indivíduos que passaram por tratamento de clareamento dental melhoraram sua autopercepção e autoconfiança”, conclui a pesquisa.



Essa relação reforça a importância do clareamento não apenas como um recurso estético, mas também como um aliado para a saúde emocional.