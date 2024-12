Cinco gráficos que definem a transição energética

LONDRES e HOUSTON e SINGAPURA, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À medida que o cenário energético se transforma rapidamente devidoàdescarbonização, eletrificação e mudanças geopolíticas, a Wood Mackenzie divulgou cinco gráficos interessantes que destacam as principais tendências que estão moldando o setor no mais recente relatório Horizons.

Esses gráficos no relatório intitulado "Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking" fornecem informações valiosas sobre a dinâmica dos mercados de energia, abrangendo tudo, desde os sistemas de energia das principais economias até a crescente adoção de veículos elétricos.

"Entre os mercados de energia dos EUA e da China, o curioso caso da transição do Mar do Norte, a ambiciosa meta de CCS e o eletrificante crescimento dos veículos elétricos, esses gráficos acompanham os avanços da transição energética em 2025 e além", disse o autor Malcolm Forbes-Cable, Vice-presidente de Consultoria em Produção e Gestão de Carbono da Wood Mackenzie.

No relatório Horizons, "Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think", cada gráfico foi avaliado com base em seu "impacto", apelo para conversação, sinais do setor e dissonância, oferecendo uma nova perspectiva sobre a transição energética.

Transporte chinês: realmente eletrificante

A China continua a liderar a transição energética, com o objetivo de obter 50% de sua energia a partir de fontes de baixo carbono, incluindo hidrelétricas, solar, eólica, nuclear e armazenamento de energia até 2028, segundo a Wood Mackenzie. O relatório também prevê que a capacidade de energia solar e eólica superará a geração de energia a partir de carvão até 2037.

"O mundo nunca testemunhou o ritmo de crescimento ou transformação de um sistema energético como o que a China está alcançando atualmente", disse Forbes-Cable. "Até 2025, a capacidade instalada de energia solar e eólica da China superará a de toda a Europa e América do Norte."





Fonte: Wood Mackenzie Lens

O setor de transportes da China também está passando por uma transformação significativa. Até 2034, os veículos elétricos a bateria (BEVs) dominarão as vendas de veículos de passageiros, alcançando uma participação de mercado de 66%. Combinando BEVs e híbridos, os veículos elétricos representarão 89% das vendas totais, de acordo com a Wood Mackenzie.

"Espera-se que os BEVs cresçam 8% ao ano até 2030, enquanto as vendas de veículos com motor de combustão interna (ICE) devem cair 11% a cada ano", disse Forbes-Cable. "Independentemente de onde você esteja, os veículos elétricos chineses estão a caminho."





Fonte: Wood Mackenzie

Energia dos EUA: o crescente hábito de poder dos dados

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a demanda por energia também deverá crescer de forma constante após anos de estagnação, em grande parte devidoàQuarta Revolução Industrial e ao aumento da eletrificação. As principais áreas que estão incentivando essa demanda incluem centros de dados, fabricação de tecnologias limpas e produção de equipamentos para energias renováveis.

"Espera-se que a demanda por energia cresça até 1,9% ao ano (CAGR) até 2034, destacando a necessidade de acelerar a modernização da rede elétrica para manter a vantagem competitiva dos EUA diante da crescente concorrência global, especialmente da China", disse Forbes-Cable.





Fonte: Wood Mackenzie, Administração de Informações de Energia

Captura e armazenamento de carbono: as ambições dos jovens

A justaposição da capacidade de captura e armazenamento de carbono (CCS) com a produção de GNL cria uma ilustração interessante da escala da ambição para o CCS. Este gráfico não está fazendo uma equivalência entre os dois setores, mas compara o crescimento de dois grandes sistemas industriais que lidam com gás em estado líquido resfriado.

"Mesmo no cenário de transição energética mais lenta, espera-se que, até 2050, a capacidade de CCS seja três vezes maior do que os volumes de fornecimento de GNL, enquanto, no cenário base será quatro vezes maior. Isso exigirá taxas de crescimento impressionantes!" disse Forbes-Cable.





Fonte: Wood Mackenzie Lens

Energia do Mar do Norte: a tartaruga e a lebre

O Mar do Norte, que já foi uma fonte significativa de petróleo e gás, está na linha de frente do setor de energia eólica offshore. Este gráfico compara petróleo e gás com a energia eólica offshore, quantificando a produção total de energia final acumulada. Atualmente, a capacidade de energia eólica offshore é de 36 gigawatts (GW) e projeta-se que ultrapasse 240 GW até 2050. Mesmo assim, será preciso esperar até o final do século para que a produção cumulativa de energia eólica offshore ultrapasse a do petróleo e do gás.

Forbes-Cable disse: "Depois de passar vários anos em plataformas no Mar do Norte e experimentar a força impressionante do clima, sempre tive curiosidade sobre a produção de energia acima e abaixo do mar."

Produção de energia final cumulativa do Mar do Norte: petróleo e gás versus energia eólica offshore





Fonte: Wood Mackenzie Lens

Observação: além de 2050, com o objetivo de encontrar a interseção, presumiu-se que a produção de energia eólica offshore cresça 2% anualmente.

