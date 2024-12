Softwares de gestão de documentos popularizam IA

Soluções de gestão documental, como a Adobe Acrobat, estão popularizando o uso da Inteligência Artificial (IA) com a incorporação desse tipo de tecnologia. O novo assistente baseado em IA do Acrobat melhora a experiência na gestão de documentos, oferecendo uma ferramenta que possibilita otimizar processos, aumentar a produtividade e manter a segurança das informações. As informações são da Solo Network, que conduziu uma pesquisa interna com seus clientes para entender a abrangência da Inteligência Artificial.

“Com a incorporação da IA no Adobe Acrobat é possível utilizar e acompanhar o ciclo de vida do documento desde a sua digitalização, passando por sua assinatura e arquivamento, de forma segura e de fácil acesso dentro da organização”, explica Audreyn Justus, diretor de Marketing da Solo Network.

IA: A nova protagonista na gestão de documentos

De acordo com Justus, um dos primeiros e mais impactantes avanços proporcionados pela IA está no OCR (reconhecimento óptico de caracteres), agora mais preciso e eficiente. A tecnologia de OCR com IA integrada consegue reconhecer texto em uma ampla gama de documentos, independentemente da qualidade da imagem ou do tipo de fonte, convertendo-os em conteúdo editável e pesquisável. Isso é especialmente útil para empresas que lidam com grandes volumes de documentos físicos, permitindo uma digitalização rápida e precisa.

Ainda segundo o executivo, a IA transformou os fluxos de trabalho dentro dos softwares de gestão de documentos. Agora, os sistemas podem automaticamente categorizar documentos, encaminhar arquivos para os responsáveis corretos e até mesmo preencher formulários com base nas informações extraídas. Essa automação não só economiza tempo, mas também reduz a margem de erro humano, garantindo que as operações sejam conduzidas de maneira mais eficiente.

Análise e extração de dados avançadas

A capacidade de analisar e extrair dados relevantes de documentos é uma das funcionalidades mais poderosas oferecidas pela IA, segundo Justus, da Solo Network. "Empresas podem agora identificar padrões e tendências em seus documentos, obtendo insights valiosos que ajudam na tomada de decisões estratégicas. Essa funcionalidade é muito relevante em setores como o financeiro e o jurídico, em que a análise detalhada de documentos pode ser crucial", explica.

"A segurança de dados é uma prioridade para qualquer empresa, e a IA do Adobe Acrobat oferece um alto nível de segurança. Além disso, também pode ajudar a garantir que os documentos estejam em conformidade com regulamentações específicas, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), proporcionando uma camada extra de proteção para as empresas", complementa.

Acessibilidade e competitividade

Um dos maiores benefícios trazidos pela IA do Adobe Acrobat é a acessibilidade. “Antigamente, implementar tecnologia de ponta como essa era um privilégio de grandes corporações. No entanto, a competição no mercado e o desenvolvimento de tecnologias em nuvem permitiram que essas soluções fossem disponibilizadas a preços mais acessíveis. As empresas agora podem optar por modelos de assinatura flexíveis ou pagar pelo uso, o que reduz a necessidade de grandes investimentos iniciais”, pontua Justus.

A Solo Network é uma das principais revendas da Adobe no Brasil, e além de fornecer a plataforma, também pode ajudar as empresas na implementação da solução de gestão documental. A solução Solo Document, que incorpora o Adobe Acrobat, possibilita também a automatização de processos, o gerenciamento do fluxo documental por meio de um console SaaS para o cliente, e o suporte nas modalidades 5x8 ou 24x7.