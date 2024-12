ABCD anuncia bdigital como sua nova associada

Tecnologia Há 1 hora Soprano amplia e moderniza a unidade de Utilidades Térmicas Entre as principais ações estão a ampliação da capacidade do Centro de Distribuição em quatro vezes e aumento de atendimento a clientes internacionais

Tecnologia Há 5 horas QR code conecta consumidores a Empresas Amigas do Bem-estar As embalagens dos produtos certificados como Empresa Amiga do Bem-estar Animal contam com QR code que conecta produtores ao catálogo da FairFood. C...