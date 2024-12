Soprano amplia e moderniza a unidade de Utilidades Térmicas

A unidade de Utilidades Térmicas da Soprano oferece linhas completas de produtos, como caixas, bolsas e garrafas térmicas, marmitas e isotérmicos, entre outros, desenvolvidas para atender às necessidades dos clientes.

O portfólio da unidade apresentou crescimento significativo no primeiro semestre de 2024, com um aumento de 11% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2023. Também houve um incremento de 20% no número de clientes atendidos, refletindo a presença da marca nas cinco principais redes de varejo do Brasil. No mercado internacional, a expansão pela América Latina resultou em um aumento de 15% no número de clientes, com destaque para a atuação nos mercados do Chile, Colômbia e Uruguai.

Os investimentos realizados até agora somam aproximadamente R$ 5 milhões, destinados à expansão da capacidade fabril, automação e renovação de equipamentos, além da ampliação do Centro de Distribuição da Soprano. Esse investimento permitiu quadruplicar a capacidade de armazenagem, otimizando a logística para atender ao crescimento do mercado e garantir agilidade no atendimento aos clientes.

De acordo com Márcio Korzeniewski, diretor da unidade de Utilidades Térmicas, a ampliação do portfólio está alinhada às tendências de mercado e aos hábitos em constante mudança dos consumidores. “Estamos comprometidos em oferecer produtos que acompanhem as transformações do mercado global, agregando novas funcionalidades e renovando esteticamente itens já consolidados”, explica.

Entre os destaques estão as caixas térmicas, cuja produção deve crescer de 15% a 20% até o final do ano. Um exemplo notável é o modelo Tropical, com acessórios adaptáveis, dois cestos removíveis e uma garrafa multifuncional que pode ser congelada e utilizada como bloco de gelo e divisória.

Outro lançamento é a mochila térmica, projetada para oferecer praticidade e funcionalidade. Além disso, foi desenvolvida uma nova caixa térmica com capacidade de 22 litros, atendendo a uma demanda por tamanhos intermediários. “Esse modelo apresenta dimensões que permitem o transporte de garrafas PET de até dois litros na posição vertical, otimizando o uso do espaço interno e facilitando a organização”, destaca o diretor.