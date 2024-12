QR code conecta consumidores a Empresas Amigas do Bem-estar

As embalagens dos produtos certificados como Empresa Amiga do Bem-estar Animal agora apresentam um QR code personalizado, que oferece acesso direto ao catálogo da FairFood. Com apenas um escaneamento pelo celular, consumidores podem consultar informações sobre as empresas certificadas, seus produtos e vídeos técnicos que explicam como essas soluções favorecem o bem-estar animal e promovem a sustentabilidade.

O selo Empresa Amiga do Bem-estar Animal faz parte de um programa da FairFood que certifica produtos e serviços que são benéficos ao bem-estar animal em diversas cadeias produtivas, incluindo bovinos, suínos, aves e pescados. O processo de certificação é conduzido por auditorias de terceira parte, garantindo uma avaliação independente e transparente dos critérios estabelecidos.

Segundo Helena Karsburg, diretora técnico-comercial da FairFood e PhD em Qualidade e Produtividade Animal, “o QR code da marca no produto certificado cria um canal direto entre a empresa e o consumidor, permitindo que a transparência e o compromisso com o bem-estar animal sejam facilmente acessíveis e verificados”.

Conexão direta e benefícios do QR code

O QR code no selo dos produtos certificados reflete a crescente digitalização no setor agropecuário. Ele coloca informações relevantes diretamente nas mãos de produtores e criadores, que valorizam a praticidade, transparência e confiança na escolha de soluções para atender às necessidades de seus animais.

Além de detalhar as empresas e produtos certificados, o QR code também disponibiliza conteúdos exclusivos, como vídeos técnicos que mostram os benefícios das soluções apresentadas. Esse recurso não apenas informa, mas fortalece a conexão entre empresas fornecedoras e produtores comprometidos com práticas responsáveis e alinhadas aos princípios do bem-estar animal.

Benefícios estratégicos para as empresas certificadas

A certificação Empresa Amiga do Bem-estar Animal oferece vantagens significativas para as empresas certificadas, incluindo:

Ampliação de parcerias: facilita conexões com fazendas, granjas e laticínios, fortalecendo a confiança de clientes e parceiros.

Aumento da visibilidade: o QR code no selo oferece um acesso prático e direto às informações sobre a marca, ampliando o alcance da empresa.

Alinhamento a mercados internacionais: atende às exigências globais de sustentabilidade e bem-estar animal, antecipando demandas de exportação.

Fortalecimento da marca: associar o selo às embalagens demonstra o compromisso da empresa com práticas responsáveis, aumentando o valor percebido pelo consumidor.

Helena Karsburg reforça que a certificação vai além de um reconhecimento simbólico. “O QR code é um diferencial estratégico, conectando empresas, produtores e consumidores de maneira inovadora e permitindo que as empresas se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo”.

Impacto na cadeia produtiva

Além de beneficiar as empresas certificadas, a certificação impacta positivamente toda a cadeia produtiva. Produtos e serviços certificados ajudam os produtores a implementar soluções que promovem o bem-estar animal, melhorando a eficiência operacional e contribuindo para a sustentabilidade das propriedades.

Esses avanços atendem às expectativas de consumidores cada vez mais preocupados com a origem dos alimentos. “O selo Empresa Amiga do Bem-estar Animal conecta todos os elos da cadeia produtiva, garantindo que os produtos cheguem ao consumidor final com informações claras e confiáveis sobre as condições de produção”, complementa Karsburg.

Catálogo como ferramenta de referência

O catálogo, acessível gratuitamente no site da FairFood, organiza centenas de produtos e serviços certificados em categorias como genética, nutrição, vacinas, medicamentos e softwares. Ele foi projetado para atender às demandas de produtores e consumidores, destacando como cada solução contribui para as cinco liberdades de bem-estar animal.

Além disso, o catálogo oferece vídeos técnicos que explicam detalhadamente os benefícios dos produtos e como eles promovem práticas responsáveis em diferentes sistemas de produção.

Para saber mais

O catálogo pode ser acessado gratuitamente no site da FairFood. Para mais informações sobre as empresas certificadas e os produtos listados, visitar: fairfood.com.br