Energia e infraestrutura lideram avanços sustentáveis

Nos últimos anos, os setores de energia e de infraestrutura vêm passando por uma grande transformação, impulsionados principalmente pela busca crescente por sustentabilidade, transparência e inovação tecnológica. Segundo dados divulgados em setembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção de eletricidade, água, gás e esgoto apresentou um avanço de 4,2%, que impulsionou um crescimento de 1,8% na indústria no segundo trimestre. Além disso, o Governo Federal anunciou investimentos de R$ 1,6 trilhão em infraestrutura urbana até 2033.

Com isso, em 2025, as tendências nesses setores apontam para o avanço de soluções que unem eficiência energética e compromisso ambiental. De acordo com especialistas, o mercado de energia está caminhando para a ampliação do uso de tecnologias como armazenamento energético avançado, digitalização e fontes de energia limpa, como solar e eólica. Esse movimento busca atender tanto à crescente demanda por energia quanto à necessidade de reduzir emissões de carbono.

“Baterias de íons de lítio e baterias recicladas, por exemplo, representam o futuro não apenas para a geração de energia, mas também para o funcionamento de plataformas elevatórias e equipamentos críticos em setores como construção civil e eventos. Essas baterias são capazes de oferecer alta performance e maior durabilidade, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente o impacto ambiental”, afirma Arthur Lavieri, CEO da Tecnogera, empresa brasileira que há 18 anos é especializada no fornecimento de soluções de energia temporária e equipamentos para trabalho em altura.

Além disso, o setor deve investir em tecnologias de digitalização, como IoT e monitoramento remoto, para otimizar o uso de equipamentos e antecipar possíveis falhas. “Essas inovações não são apenas tecnológicas, mas estratégicas. Elas possibilitam maior autonomia, eficiência e segurança, o que é fundamental em um cenário global desafiador”, complementa Lavieri.

Já no segmento de infraestrutura e plataformas elevatórias, as inovações tecnológicas se destacam. Equipamentos mais leves e movidos a energia elétrica estão substituindo os modelos tradicionais a diesel, com significativa redução nas emissões de carbono. A implementação de baterias de íons de lítio em plataformas é um dos marcos desse movimento, garantindo maior autonomia e desempenho. "O mercado está abraçando soluções limpas e inteligentes, que aliam tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente. Este é o caminho para a evolução do setor", finaliza Lavieri.

Além das mudanças tecnológicas, a regulamentação ambiental e os compromissos globais com a neutralidade de carbono impulsionam empresas a adotarem práticas mais sustentáveis. A combinação entre inovação e responsabilidade ambiental será essencial para o sucesso no mercado em 2025.