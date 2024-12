IA: Empresas se esforçam para se manterem atualizadas

A globalização digital caminha em passos largos e mesmo as tecnologias lançadas há pouco tempo já acabam parando nos cliques dos usuários, como é o caso da Inteligência Artificial (IA) que tem sido o principal assunto dos fóruns sobre tecnologia e comércio on-line. De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria global Oliver Wyman, publicado no site da Exame, 57% dos brasileiros afirmam já terem usado plataformas de IA, passando na frente de países como Espanha, Austrália, França e Estados Unidos.

É por isso que as empresas estão cada vez mais se esforçando para se manterem atualizadas e atenderem às novas tecnologias, porém segundo pesquisa do departamento de estatística SAS, apenas 10% das empresas brasileiras estão realmente preparadas para lidar com regulamentações relativas à IA generativa, sendo a falta de regulamentações claras e os questionamentos sobre o uso ético da tecnologia os principais obstáculos.

Nesse contexto, existem empresas que buscam se antecipar para utilização ética e responsável da IA, como a EASY2B2. “As empresas brasileiras estão cada vez mais conscientes de que a digitalização impulsionada pela IA não só promove a eficiência, mas também oferece insights estratégicos e automação para áreas críticas”, conta Renato Ferraz, CEO da EASYB2B.

Na pesquisa divulgada pela McKinsey, apenas 13% das organizações brasileiras que digitalizaram partes de suas cadeias conseguem aproveitar todo o potencial dessas tecnologias. “Muitas empresas enfrentam dificuldades para integrar a IA de forma eficiente em toda a cadeia de suprimentos devido a limitações em infraestrutura tecnológica, falta de padronização de dados e desafios na integração de sistemas legados”, afirma Ferraz. “Além disso, a ausência de uma cultura organizacional voltada para a inovação tecnológica e a necessidade de capacitação para lidar com essas novas ferramentas são outros fatores que limitam o uso efetivo da tecnologia”, acrescenta.

Dentro desse cenário, o CEO explica que “enquanto muitas empresas enfrentam dificuldades para integrar IA em suas operações, a EASYB2B oferece soluções que buscam auxiliar na gestão de fornecedores, compras e estoques em processos automatizados e otimizados. Nosso uso de machine learning tem como objetivo facilitar a análise de grandes volumes de dados, permitindo decisões estratégicas mais rápidas e precisas”.

A Agência EY também divulgou recentemente o Relatório de Integridade Global 2024, e revelou que 92% das pessoas que utilizam as plataformas de Inteligência Artificial afirmam que suas empresas estão preocupadas em estabelecer processos que observem os riscos relacionados à adoção de IA, como aspectos de segurança da informação e privacidade de dados.

Para Ferraz, o cenário revela um potencial no mercado B2B. “A IA pode transformar a digitalização em empresas B2B ao otimizar processos complexos, como a gestão de fornecedores, a análise de compras e o gerenciamento de estoques. Por meio de algoritmos de machine learning, as plataformas conseguem processar grandes volumes de dados e identificar padrões que facilitam decisões estratégicas. Além disso, ajuda na padronização e estruturação de informações, o que é crucial em catálogos de produtos e em negociações, tornando os processos mais ágeis e eficazes”, reforça.

O CEO também acredita que essa é somente a ponta do iceberg, que ainda está em pleno desenvolvimento e descobrimento. “Estamos apenas no início da jornada digital no B2B, e a EASYB2B está comprometida em liderar essa transformação, capacitando empresas para extrair o máximo das novas tecnologias. No entanto, é necessário um planejamento estratégico que considere tanto a tecnologia quanto o fator humano, capacitando as equipes para que possam extrair o máximo das ferramentas”, conclui.

