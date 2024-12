Evento reconhece startups destaques de 2024

O Brasil já possui 24 unicórnios, um termo utilizado para caracterizar startups com valor de mercado maior que US$ 1 bilhão. Segundo um levantamento do Distrito feito ao InfoMoney, existem 16.936 startups ativas atualmente no país. Esse número mostra a força do ecossistema brasileiro, que tende a crescer mais a cada ano. Então, o evento Brasil Startups Summit surge com esse objetivo de fomentar o setor, promover discussões relevantes e reconhecer as startups mais inovadoras de cada região.

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, Distrito Federal, será palco de um dos eventos mais aguardados do ano, que ocorre no dia 10 de dezembro, a partir das 13h. Além de painéis com discussões voltadas para temas de impacto no setor, mediados por profissionais referências, no evento também acontece o Brasil Startups Awards, uma premiação que pretende prestigiar startups que têm se destacado em diferentes categorias no cenário nacional.

Entre os destaques da premiação está o reconhecimento das 5 startups mais inovadoras de cada região do Brasil, além de prêmio especial para o(a) empreendedor(a) negro(a) de maior destaque nacional. No evento, 10 categorias adicionais também serão avaliadas, celebrando a excelência no ecossistema de startups.

“O Brasil Startups Summit chega em um momento crucial para o cenário de inovação nacional. A escolha de Brasília como sede do evento não é por acaso. Além de ser a capital federal, a cidade oferece uma localização estratégica, equidistante das principais capitais do país. Isso facilita a participação de empreendedores de todas as regiões, especialmente do Norte e Nordeste, tradicionalmente sub-representados em eventos desse porte”, destaca o presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza.

O evento conta com o apoio e patrocínio de importantes instituições como o Governo do Distrito Federal; a Secretaria de Tecnologia do Distrito Federal; ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial); Entre Pay; e Loor.vc.

Brasil Startups Awards

O Brasil Startups Awards é uma iniciativa que visa reconhecer e celebrar as startups e empreendedores mais inovadores do país. Em sua edição de 2024, o evento reúne os principais atores do ecossistema de inovação brasileiro, promovendo networking, troca de experiências e visibilidade para projetos disruptivos de todas as regiões do Brasil.

"Realizar o Brasil Startups Awards em Brasília nos permite aproximar o ecossistema de inovação dos centros de decisão política do país. Queremos fomentar o diálogo entre empreendedores e legisladores, criando um ambiente propício para políticas públicas que impulsionem ainda mais o setor", declara Wendely Leal, vice-presidente da Brasil Startups.

Para o presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza, o reconhecimento do trabalho desses atores é de suma importância para o contínuo desenvolvimento do empreendedorismo na região.

“Neste evento, desejamos reconhecer e honrar os desbravadores dessa área, pois sabemos o quão difícil foi tracionar o setor ao ponto em que estamos hoje. Ainda temos muita coisa para fazer, para alcançar onde desejamos chegar, como dita nosso manifesto de startups nacional”, destaca Hugo Giallanza.

O fundador da MOA Ventures, Marcos Buson, destaca que o prêmio Brasil Startups Awards pode se tornar uma referência essencial na área de inovação, pois destaca as startups mais promissoras e os empreendedores que impulsionam a transformação em diversos setores.

“Para investidores, ele serve como um selo de qualidade, direcionando o olhar para negócios com alto potencial de crescimento e impacto. Já para os empreendedores, o reconhecimento traz visibilidade, validação de mercado e oportunidades de networking estratégico, abrindo portas para parcerias e novos investimentos”, afirma Marcos.

Leandro Piazza, da startup 49 Educação, ainda reforça que o evento promove a valorização e visibilidade das startups que trabalham duro Brasil afora. “Crescer em um ecossistema e crescer na velocidade que se espera de uma startup e superar todas as expectativas que se impõe é algo muito difícil. Ter um prêmio que visa reconhecer estes esforços mostra que todo o ecossistema pode ganhar com isso", completa.