Plataforma gera mais de 300 análises sobre o mercado de CSC

Em 2022, o IEG lançou a MIA – Market Intelligence Application, plataforma de dados sobre o mercado brasileiro de serviços compartilhados, com o objetivo de oferecer análises e informações estratégicas, alinhadas às melhores práticas do modelo, para apoiar a tomada de decisão estratégica dos líderes de CSC.

Em 2024, a MIA ofereceu aos assinantes mais de 300 análises sobre o mercado de CSC que abrangem agora um total de oito categorias de pesquisas, com a inclusão da nova seção "Áreas do CSC", ampliando ainda mais seu escopo:

Dados gerais





Gestão de gente





Experiência do cliente





Excelência em processos





Inovação





Tecnologia





Inteligência de dados





Áreas do CSC



Ao longo desse ano foram enviados 20 boletins exclusivos para as empresas assinantes e cinco relatórios executivos, sobre temas como processos End-to-End, RPA, Inteligência Artificial (IA), melhoria contínua e experiência do cliente, fornecendo insights atualizados e análises detalhadas sobre o cenário do mercado de CSC e suas principais oportunidades. Desde seu lançamento, foram enviados 70 boletins e 16 relatórios aos assinantes.

Em 2024, também foi realizado um webinar para as empresas assinantes voltado para boas práticas de uso da MIA. Na reunião, as equipes dos CSCs da Localiza, Dexco e Grupo NC mostraram como têm utilizado a plataforma para maximizar seus resultados. Além disso, também foi aberto um espaço para troca de ideias entre os participantes sobre melhoria contínua.

Os assinantes da plataforma que participaram das pesquisas de Benchmark em CSC e da Pesquisa Perfil de Profissionais de CSC têm acesso às principais estatísticas das últimas edições dessas pesquisas diretamente pela plataforma. Isso permite comparações detalhadas em termos de custos, produtividade, níveis de serviços e práticas de gestão. Também oferece insights sobre formação, competências necessárias, lacunas existentes e o salário médio praticado na área.

"A MIA tem reforçado seu papel essencial como uma ferramenta importante e necessária para apoiar e agilizar a tomada de decisões nos CSCs, ao unificar informações estratégicas sobre o mercado de serviços compartilhados, inspirando lideranças e impulsionando o crescimento das empresas", destaca Lara Pessanha, responsável pela área de Inteligência de Mercado e sócia do IEG.

"A plataforma proporciona direcionamentos sobre os indicadores-chave e boas práticas de gestão, apoiando os líderes em reuniões para compreender as lacunas presentes no CSC, avaliar como o mercado está se comportando e oferecer um direcionamento mais assertivo para a definição de próximas iniciativas", reforça, Pessanha.

"Para o próximo ano, a plataforma continuará evoluindo, com mais análises, mais troca entre as empresas assinantes e um direcionamento ainda mais assertivo sobre as tendências e boas práticas do mercado brasileiro de CSC", fala Lara.